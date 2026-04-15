Αναστάτωση από φωτιά σε βαν στην Κυψέλη - «Στάχτη» έγιναν 3 ΙΧ σε κεντρικό δρόμο

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης (15/4) σε κεντρικό σημείο της Κυψέλης, με ένα βαν στην οδό Μεγίστης και Τενέδου να τυλίγεται στις φλόγες, μεταφέροντας τη φωτιά και σε άλλα οχήματα.

Φωτιά σε φορτηγό στην Κυψέλη: Επεκτάθηκε σε σταθμευμένα οχήματα - Στο σημείο η Πυροσβεστική.



Η πυρκαγιά ξεκίνησε από το σταθμευμένο βαν, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ επεκτάθηκε γρήγορα με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά ακόμη ένα αυτοκίνητο, καθώς και μία μοτοσικλέτα που ήταν παρκαρισμένη στο σημείο, τα οποία υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές.

Φωτό: Μιχάλης Λεγάκης/Flash.gr

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 12 πυροσβέστες και 4 οχήματα που έσπευσαν στην περιοχή για να σβήσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν περαιτέρω εξάπλωση. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο ενώ στο σημείο έφτασε και η αστυνομία, με τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς να διερευνώνται.