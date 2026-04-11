Χανιά: Αντί για τον Ιούδα έκαψαν το… σχολείο - Μεγάλες ζημιές από πυρκαγιά σε Γυμνάσιο

Μεγάλες ζημιές προκλήθηκαν στο Γυμνάσιο της Νέας Κυδωνίας το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, από φωτιά που προκλήθηκε σε φουνάρα που είχαν φτιάξει για το κάψιμο του Ιούδα.

Όπως διαβάζουμε στο patris.gr, από την πυρκαγιά κάηκε η πέργκολα του σχολείου, τμήμα στην αυλή, ενώ μικρότερες ζημιές προκλήθηκαν σε μία αίθουσα διδασκαλίας.

Υπάρχουν δε αναφορές, πως η διευθύντρια του σχολείου είχε ειδοποιήσει τις Αρχές ότι ανήλικοι συγκέντρωναν κλαδιά για τον Ιούδα, ενώ υπήρχε και κάποια αντιπαράθεσή τους με γείτονα.

Από τον Δήμο Χανίων καθαρίστηκε ο χώρος και θα γίνει η αποκατάσταση της αίθουσας μέχρι να ανοίξει και πάλι το σχολείο μετά τις διακοπές του Πάσχα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων διενεργεί τη σχετική έρευνα αυτεπάγγελτα, καθώς πρόκειται για ζημιές από πυρκαγιά σε δημόσιο κτήριο.