Μεταναστευτικό - Ηράκλειο: "Ούτε καρφίτσα" στο παλιό Ψυγείο, μετά το «πασχαλινό μπαράζ» αφίξεων

Σε οριακό σημείο έχουν φτάσει, για μια ακόμα φορά, οι υπάρχοντες χώροι προσωρινής φιλοξενίας παράτυπων μεταναστών στην Κρήτη, μετά και το μπαράζ αφίξεων που καταγράφεται τις τελευταίες ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, μέχρι το πρωί της Τρίτης του Πάσχα, η κατάσταση έχει διαμορφωθεί ως εξής: στα Χανιά βρίσκονται 69 άτομα, στην Ιεράπετρα 61, ενώ μόνο στον χώρο του παλιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου έχουν συγκεντρωθεί 251 άτομα, έπειτα από απανωτά περιστατικά αφίξεων που καταγράφηκαν από την Κυριακή του Πάσχα.

