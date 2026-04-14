BBC για Έβρο: «Pushbacks από μασκοφόρους μετανάστες» - Η διάψευση της ΕΛΑΣ

Σοβαρές καταγγελίες για την Ελλάδα περιλαμβάνει ρεπορτάζ του BBC υπό τον τίτλο: «Η Ελληνική Αστυνομία χρησιμοποιεί μασκοφόρους μετανάστες για να απωθήσει άλλους μετανάστες πίσω στα σύνορα».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ελληνικές αρχές φέρονται να «στρατολογούν» υπηκόους τρίτων χωρών κυρίως από το Πακιστάν, τη Συρία και το Αφγανιστάν οι οποίοι δρουν ως «μισθοφόροι» υπό την καθοδήγηση αξιωματικών.

Οι συγκεκριμένοι μετανάστες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πληρώνονται είτε με χρήματα είτε με υλικά αγαθά που αφαιρούνται από άλλους μετανάστες ακόμη και με έγγραφα που τους επιτρέπουν τη νόμιμη παραμονή ή διέλευση από την Ελλάδα.

Στο δημοσίευμα υπάρχουν σχετικές φωτογραφίες και βίντεο από τον Ιούνιο του 2023 όπου μετανάστες δέχονται επίθεση από μασκοφόρους άνδρες την ώρα που επιχειρούσαν να περάσουν τα σύνορα από τον Έβρο.

Τι απαντούν πηγές της ΕΛΑΣ

Πηγές της Ελληνικής Αστυνομίας επισημαίνουν πως οι καταγγελίες αφορούν τα χερσαία σύνορα της χώρας και συνδέονται με ισχυρισμούς για περιστατικά που έλαβαν χώρα επί της υπηρεσιακής κυβέρνησης το 2023.

Σημειώνουν επίσης ότι οι ελληνικές Αρχές έχουν τοποθετηθεί κατ’ επανάληψη τα τελευταία χρόνια επί αντίστοιχων ισχυρισμών, με σαφήνεια και τεκμηρίωση.



«Η πάγια θέση της Ελληνικής Αστυνομίας είναι ξεκάθαρη: η προστασία των συνόρων της χώρας πραγματοποιείται στο πλαίσιο του διεθνούς, ενωσιακού και εθνικού δικαίου, με πλήρη σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια» σημειώνουν οι ίδιες πηγές.



Προσθέτουν ότι αντίστοιχες εκθέσεις και δημοσιεύματα βασίζονται κατά κύριο λόγο σε μαρτυρίες και δευτερογενή στοιχεία, τα οποία δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν, ενώ η αξιολόγησή τους στηρίζεται συχνά στη σύγκλιση καταγγελιών και όχι σε αποδεικτικά δεδομένα.



Όπως επισημαίνουν από την ΕΛΑΣ, οι εν λόγω καταγγελίες λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν, αξιολογούνται και διερευνώνται άμεσα και θεσμικά, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τους μηχανισμούς ελέγχου και λογοδοσίας που λειτουργούν τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Υπενθυμίζεται ότι, η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών αποτελεί σύνθετη πρόκληση, ιδίως σε περιοχές αυξημένης πίεσης, όπως τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα ανταποκρίνεται σε αυτή την ευθύνη με συνέπεια, διασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση της νομιμότητας και των διεθνών υποχρεώσεών της. Παράλληλα, οι αρμόδιες Αρχές παραμένουν στη διάθεση κάθε θεσμικού φορέα για την παροχή στοιχείων και τη συνδρομή σε κάθε διαδικασία που αποσκοπεί στη διασφάλιση της διαφάνειας και της αντικειμενικής αποτύπωσης των πραγματικών δεδομένων» επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.