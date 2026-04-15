Υποτροφία σε μαθητή που πήγαινε 6 χρόνια σχολείο με καΐκι - Η «Οδύσσεια» από το νησάκι στο Ιόνιο

Υποτροφία για πανεπιστημιακές σπουδές έλαβε ο μαθητής Άκης Καραμπουρούνης, ο οποίος για έξι συνεχόμενα χρόνια μετέβαινε στο σχολείο του με καΐκι, αντιμετωπίζοντας ακόμη και δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Από την Α’ Γυμνασίου έως και την Γ’ Λυκείου, ο νεαρός ξεκινούσε τα ξημερώματα από τον Κάλαμο Ιονίου και μετά από περίπου 45 λεπτά ταξιδιού έφτανε στον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας, από όπου συνέχιζε πεζός για περίπου 10-15 λεπτά μέχρι το σχολείο.

Ο ίδιος περιγράφει ότι οι συνθήκες ήταν συχνά ιδιαίτερα απαιτητικές, με θαλασσοταραχές, απαγορευτικά απόπλου, χαμηλές θερμοκρασίες και βροχές, ενώ πολλές φορές οι μετακινήσεις γίνονταν μέσα στο σκοτάδι.

Όπως σημειώνει, υπήρχαν περίοδοι που δεν μπορούσε να πηγαίνει στο σχολείο για ημέρες, γεγονός που τον έφερνε πίσω στην ύλη, ειδικά ενόψει Πανελλαδικών εξετάσεων.

Η προσωπική του διαδρομή

Ο Άκης είναι πλέον πρωτοετής φοιτητής στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και έχει λάβει υποτροφία ως αριστούχος μαθητής μικρών νησιών.

Ο ίδιος δηλώνει ιδιαίτερα χαρούμενος και ευγνώμων, τονίζοντας ότι οι δυσκολίες που αντιμετώπισε τον βοήθησαν να αποκτήσει κίνητρο και να δει τη ζωή με διαφορετική οπτική.

Απευθυνόμενος σε άλλους μαθητές, ο ίδιος υπογραμμίζει τη σημασία της επιμονής και της υπομονής, λέγοντας χαρακτηριστικά πως κανείς δεν πρέπει να εγκαταλείπει τους στόχους του.