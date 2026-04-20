Σοκαριστικό περιστατικό στην Αυστραλία: 12χρονος σύρθηκε για εκατοντάδες μέτρα από λεωφορείο

Σοκ έχει προκαλέσει στη Μελβούρνη περιστατικό κατά το οποίο ένας 12χρονος μαθητής σύρθηκε για εκατοντάδες μέτρα από λεωφορείο, καθώς παγιδεύτηκε στην πόρτα του οχήματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε προάστιο της πόλης, με τη μητέρα του παιδιού να δημοσιοποιεί βίντεο από κάμερα ασφαλείας, στο οποίο φαίνεται ο ανήλικος να βρίσκεται εγκλωβισμένος εξωτερικά του λεωφορείου, την ώρα που αυτό κινείται.

«Συνέχισε μέχρι την επόμενη στάση»

Σύμφωνα με τη μητέρα, το λεωφορείο δεν σταμάτησε άμεσα, αλλά συνέχισε την πορεία του μέχρι την επόμενη στάση, όπου και άνοιξαν οι πόρτες, επιτρέποντας στο παιδί να απεγκλωβιστεί.

Όπως έγινε γνωστό, κατά την αποβίβαση του παιδιού, η πόρτα του λεωφορείου «έπιασε» τη σχολική του τσάντα και το χέρι του, με αποτέλεσμα να συρθεί για εκατοντάδες μέτρα, ευρισκόμενο έξω από το όχημα.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην περιοχή Wheelers Hill, σε δρόμο της Brandon Park Drive, στις 16 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με την Αστυνομία της Βικτώριας, όπως αναφέρει το δίκτυο ABC.

A Melbourne mother is demanding answers after her 12-year-old son was pulled for 350 metres by a bus in Wheelers Hill.



She says the boy’s schoolbag became caught in the doors, leaving him hanging on with one arm as the bus drove off.



Footage shows him lifting his legs to avoid… pic.twitter.com/HALix00UiS — 10 News Melbourne (@10NewsMelb) April 20, 2026

Απολύθηκε ο οδηγός

Η εταιρεία λεωφορείων Ventura Bus Company ανακοίνωσε ότι ο οδηγός τέθηκε αρχικά εκτός υπηρεσίας και στη συνέχεια απολύθηκε, μετά από εσωτερική έρευνα.

Σε ανακοίνωσή της χαρακτήρισε το περιστατικό «ιδιαίτερα σοκαριστικό», τονίζοντας ότι η ασφάλεια των επιβατών αποτελεί προτεραιότητα.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι θα επανεξετάσει τα προγράμματα εκπαίδευσης των οδηγών και θα ενισχύσει τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Έρευνα από την αστυνομία

Η Αστυνομία της Βικτώριας ανέφερε ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό μέσω του σχετικού βίντεο, επισημαίνοντας ότι αρχικά δεν είχε γίνει επίσημη καταγγελία.

Όπως σημειώθηκε, βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Παρέμβαση της κυβέρνησης

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε και η πρωθυπουργός της Πολιτείας της Βικτώριας, Jacinta Allan, η οποία εξέφρασε τη στήριξή της στον 12χρονο και την οικογένειά του.

«Οι σκέψεις μου είναι με το παιδί και την οικογένειά του, που είναι εμφανώς συγκλονισμένοι», ανέφερε.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει τρόπους περαιτέρω στήριξης, ζητώντας από τον αρμόδιο φορέα, την Επιτροπή Ατυχημάτων Μεταφορών (TAC), να έρθει σε επαφή με την οικογένεια.

Αντιδράσεις από την οικογένεια

Η μητέρα του παιδιού, μέσω ανάρτησής της στα social media, υποστήριξε ότι η εταιρεία λεωφορείων δεν προσέφερε ουσιαστική βοήθεια, αλλά παρέπεμψε την οικογένεια αποκλειστικά στην TAC για αποζημίωση.

Από την πλευρά της, η Επιτροπή χαρακτήρισε το περιστατικό «ιδιαίτερα ανησυχητικό» και ανέφερε ότι έχει ήδη επικοινωνήσει με την οικογένεια για να προσφέρει υποστήριξη.