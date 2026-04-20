Χαϊδάρι: 13χρονη έπεσε από το μπαλκόνι του σχολείου - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Μια 13χρονη μαθήτρια Γυμνασίου από το Χαϊδάρι νοσηλεύεται τραυματισμένη σε κρίσιμη κατάσταση και διασωληνωμένη στο Αττικό Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νωρίς το πρωί έπεσε από το μπαλκόνι του σχολείου του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς συμμαθητές της αλλά και καθηγητές είπαν ότι το ανήλικο κορίτσι ήταν καθισμένο στα κάγκελα του μπαλκονιού και κουνιόταν με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό.

Το περιστατικό σημειώθηκε περί τις 11:00 το πρωί της Δευτέρας (20/4), κατά τη διάρκεια διαλείμματος, με την διευθύντρια του σχολείου να ενημερώνει το ΕΚΑΒ.

Νεότερες πληροφορίες, αναφέρουν ότι η κατάσταση της 13χρονης μαθήτριας είναι πολύ κρίσιμη και οι γιατροί δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή.