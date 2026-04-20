Χαϊδάρι: Φωτογραφίες από το σημείο που έπεσε η 13χρονη - Πώς έγινε το ατύχημα
Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε σε σχολείο στο Χαϊδάρι, όπου 13χρονη μαθήτρια έπεσε από μπαλκόνι κατά τη διάρκεια διαλείμματος.
Φωτογραφίες καταγράφουν το σημείο του μπαλκονιού από το οποίο το κορίτσι βρέθηκε στο κενό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μαθήτρια καθόταν πάνω στα κάγκελα στον 1ο όροφο και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, γλίστρησε, χάνοντας την ισορροπία της.
Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 11:00 το πρωί της Δευτέρας (20/4), κατά τη διάρκεια διαλείμματος. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ από τη διεύθυνση του σχολείου, με ασθενοφόρο να μεταφέρει την ανήλικη στο νοσοκομείο.
Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, με τους γιατρούς να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να την κρατήσουν στη ζωή.
Μαρτυρίες από συμμαθητές και εκπαιδευτικούς συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς η 13χρονη φέρεται να καθόταν πάνω στα κάγκελα πριν την πτώση.
Η 13χρονη διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο «Αττικόν» και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Αυτήν την ώρα χειρουργείται προκειμένου να αντιμετωπιστεί το διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα.