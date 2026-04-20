Φωτογραφίες καταγράφουν το σημείο του μπαλκονιού από το οποίο το κορίτσι βρέθηκε στο κενό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μαθήτρια καθόταν πάνω στα κάγκελα στον 1ο όροφο και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, γλίστρησε, χάνοντας την ισορροπία της.

Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 11:00 το πρωί της Δευτέρας (20/4), κατά τη διάρκεια διαλείμματος. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ από τη διεύθυνση του σχολείου, με ασθενοφόρο να μεταφέρει την ανήλικη στο νοσοκομείο.

Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, με τους γιατρούς να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να την κρατήσουν στη ζωή.

Flash.gr/ Μιχάλης Λεγάκης

Μαρτυρίες από συμμαθητές και εκπαιδευτικούς συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς η 13χρονη φέρεται να καθόταν πάνω στα κάγκελα πριν την πτώση.

Χαϊδάρι: Φωτογραφίες από το σημείο που έπεσε η 13χρονη - Πώς έγινε το ατύχημα pic.twitter.com/lFDOv1Il32 — Flash.gr (@flashgrofficial) April 20, 2026

Η 13χρονη διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο «Αττικόν» και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Αυτήν την ώρα χειρουργείται προκειμένου να αντιμετωπιστεί το διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα.