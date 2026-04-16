Στο αυτόφωρο μητέρα ανηλίκου για τον βανδαλισμό του σχολείου στη Γλυφάδα

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε σχολείο στη Γλυφάδα, όπου ομάδα ανηλίκων φέρεται να παραβίασε την κεντρική πύλη και να εισέβαλε στο εσωτερικό του κτιρίου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και κλοπές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι δράστες εισήλθαν στο γραφείο του διευθυντή και αφαίρεσαν χρηματικό ποσό περίπου 8.000 ευρώ, το οποίο είχε συγκεντρωθεί για σχολική εκδρομή.

Παράλληλα, από την αίθουσα των καθηγητών εκλάπησαν έξι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ενώ στο σχολικό συγκρότημα καταγράφηκαν σημαντικές φθορές σε υποδομές και εξοπλισμό. Ο Δήμος Γλυφάδας κάνει αγώνα δρόμου για να αποκαταστήσει άμεσα τις ζημιές, ώστε να είναι όλα έτοιμα την προσεχή Δευτέρα που ανοίγουν τα σχολεία μετά τις διακοπές του Πάσχα.



Ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου σε δηλώσεις του καθιστά σαφές ότι ο Δήμος θα κινηθεί νομικά κατά των δραστών και, εάν αυτοί είναι ανήλικοι, ο λογαριασμός θα πάει στους γονείς και κηδεμόνες τους.

Στο αυτόφωρο η μητέρα ανηλίκου

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, η μητέρα ενός εκ των ανήλικων δραστών οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Η υπόθεση αναμένεται να συνεχιστεί με νομικές ενέργειες από τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η διευθύντρια του σχολείου αναμένεται να κινηθεί νομικά για την ανάκτηση του ποσού των 8.000 ευρώ, ενώ ο Δήμος Γλυφάδας προχωρά σε διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών στο σχολικό συγκρότημα.

