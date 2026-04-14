Γλυφάδα: Άγνωστοι βανδάλισαν σχολικό συγκρότημα και έκλεψαν χρήματα και υπολογιστές

Αντιμέτωποι με μία δυσάρεστη έκπληξη ήρθαν οι καθηγητές του 5ου γυμνασίου και 5ου λυκείου στην περιοχή της Γλυφάδας, όταν το μεσημέρι της Τρίτης (14/4) πήγαν στο σχολικό συγκρότημα προκειμένου να ξεκινήσουν τις προετοιμασίες για την επανέναρξη των μαθημάτων μετά τις διακοπές λόγω του Πάσχα.

Αυτό καθώς όπως διαπιστώθηκε άγνωστοι είχαν παραβιάσει μία πόρτα στο ισόγειο του κτιρίου, αποκτώντας πρόσβαση στο εσωτερικό των δύο σχολείων, προκαλώντας πλήθος ζημιών και βανδαλισμών. Είναι χαρακτηριστικό ότι παραβίασαν το γραφείο του διευθυντή του λυκείου, αρπάζοντας τα χρήματα από το ταμείο του σχολείου, ενώ φθορές προκάλεσαν και σε άλλα γραφεία καθηγητών. Από την οργή των αγνώστων δεν γλίτωσαν ούτε σχολικές αίθουσες μαθημάτων, καθώς οι εισβολείς έσπασαν και κατέστρεψαν ότι βρήκαν, ενώ προχώρησαν και στην κλοπή τουλάχιστον 5 ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Επίσης, ενεργοποίησαν πάνω από 20 πυροσβεστήρες που υπήρχαν στο κτίριο, ενώ με μπογιές έγραψαν συνθήματα και... ζωγράφισαν τοίχος. Επί τόπου βρίσκεται κλιμάκιο της ΕΛΑΣ αναζητώντας τυχόν μαρτυρίες ή κάποιοι βίντεο που να δείχνει πότε έγινε το περιστατικό και από ποιους, με τοπικό ΑΤ να σχηματίζει δικογραφία.