Μαρούσι: Άγνωστος επιτέθηκε σε 17χρονο με μαχαίρι για να του κλέψει την αλυσίδα

Σοβαρά τραυματισμένος κατέληξε στο νοσοκομείο ένας 17χρονος, ο οποίος δέχθηκε τα μεσάνυχτα επίθεση με μαχαίρι από άγνωστο άτομο στο Μαρούσι.

Ο νεαρός, αλβανικής καταγωγής, βρισκόταν σε πάρκο σε γειτονιά του Αμαρουσίου μαζί με δύο φίλους του, έναν 18χρονο και έναν 20χρονο. Τότε ένας άγνωστος τον πλησίασε και, απειλώντας τον με μαχαίρι, απαίτησε να του παραδώσει τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε.

Ο 17χρονος αρνήθηκε και ο δράστης τον μαχαίρωσε, προκαλώντας τραύματα στο στήθος, στο πόδι και στο χέρι.

Το θύμα μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο ΚΑΤ και στη συνέχεια στον Ερυθρό Σταυρό, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.