Λουτράκι: Άγρια επίθεση σε 20χρονο - Τον μαχαίρωσαν με νυστέρι στο πρόσωπο

Νέο περιστατικό βίας καταγράφηκε στο Λουτράκι, με θύμα έναν 20χρονο άνδρα. Ο νεαρός φέρεται να δέχθηκε επίθεση από παρέα ατόμων στο πάρκο της Δεξαμενής, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν υπό διερεύνηση.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, οι δράστες φέρεται να χρησιμοποίησαν νυστέρι, τραυματίζοντας τον 20χρονο σε διάφορα σημεία του σώματός του. Σύμφωνα με πληροφορίες από το loutrakiblog.gr, το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης, περίπου στις 7:00.

Συγκεκριμένα, ο νεαρός έφερε τραύματα στο πρόσωπο, στην κοιλιά και στα πόδια, ενώ παρουσίαζε και μώλωπες στο πρόσωπο και στο στήθος από χτυπήματα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου, όπου οι γιατροί του παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες.

Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για περαιτέρω εξετάσεις και ιατρική παρακολούθηση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς τα τραύματα που φέρει είναι επιφανειακά και αναμένεται να λάβει σύντομα εξιτήριο.