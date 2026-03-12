Άγρια επίθεση μεταξύ ανηλίκων στα Ιωάννινα: 17χρονος στο νοσοκομείο με σοβαρό τραύμα στο μάτι

Ένα ακόμη περιστατικό νεανικής βίας καταγράφηκε στα Ιωάννινα, προκαλώντας ανησυχία στην τοπική κοινωνία και φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της παραβατικότητας μεταξύ ανηλίκων.

Ένας 17χρονος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνα με σοβαρό τραυματισμό στο μάτι, έπειτα από επίθεση που φέρεται να δέχθηκε από έναν 15χρονο.

Το χρονικό της επίθεσης

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (10/3) στα Ιωάννινα. Σύμφωνα με την καταγγελία αλλά και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές από την αστυνομική έρευνα, οι δύο ανήλικοι είχαν έντονο διαπληκτισμό για λόγους που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστοι.

Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, ο 15χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον 17χρονο με ιδιαίτερη βιαιότητα, καταφέροντάς του επανειλημμένα χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές. Από την επίθεση ο μεγαλύτερος ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά στο μάτι.

Διακομιδή σε νοσοκομείο της Αθήνας

Αρχικά, ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο των Ιωαννίνων, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Αθήνας, προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης στο τραυματισμένο μάτι.

Συνελήφθη ο 15χρονος

Για το περιστατικό κινητοποιήθηκαν άμεσα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του 15χρονου που φέρεται ως δράστης της επίθεσης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, όπου θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.