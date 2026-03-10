Ιωάννινα: Όπλα, χειροπέδες και… ράσα βρέθηκαν σε σπίτι απατεώνα που παρίστανε τον ιερομόναχο

Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί στα Ιωάννινα σε 29χρονο που παρίστανε τον ιερομόναχο για να εισπράττει χρήματα από πιστούς.

Όλα ξεκίνησαν μετά από καταγγελία της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων για άνδρα, που εμφανιζόταν άλλοτε με ράσα και άλλοτε με πολιτικά και ζητούσε οικονομική ενίσχυση από πολίτες για την ανέγερση κελιών μοναχών.

Οι αστυνομικοί μετά από μεθοδική έρευνα ταυτοποίησαν τον 29χρονο και έκαναν έφοδο στο σπίτι του.

Μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κουκούλια, ένα Ιερό Ευαγγέλιο και ένα ημιαυτόματο αεροβόλο πιστόλι.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθη χθες (9-3-2026) το μεσημέρι στα Ιωάννινα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα απάτης, αντιποίηση και παραβάσεις των νομοθεσιών περί όπλων, εράνων και λαχειοφόρων αγορών και λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου.

Ειδικότερα, η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων, σύμφωνα με την οποία, κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα άγνωστος, εν αγνοία της και χωρίς προηγούμενη έγκρισή της, είτε φορώντας ράσα είτε με πολιτική περιβολή, ζητά από πιστούς χρήματα στο πλαίσιο διενεργούμενου εράνου, για τη συγκέντρωση χρημάτων προς ανέγερση κελιών μοναχών.

Οι αστυνομικοί, αφού κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία του, τον εντόπισαν χθες το μεσημέρι, ενώ στην κατοχή του και στο σπίτι του βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

- ημιαυτόματο αεροβόλο πιστόλι και συναφή με αυτό είδη (δύο γεμιστήρες, πλαστικά σφαιρίδια, φιάλη προωθητικού αερίου),

- δύο ζεύγη μεταλλικών χειροπεδών,

- σουγιάς μήκους -21- εκατοστών,

- μεταλλικό σήμα, επί του οποίου αναγράφονται «ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ, POLICE 100, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ»,

- δύο φορητοί ασύρματοι,

- μεταλλική πτυσσόμενη αστυνομική ράβδος,

- φορητή συσκευή φωτεινών σημάτων (φάρος),

- δύο σφραγίδες, αναγράφουσες στοιχεία αστυνομικού και ιερομονάχου, αντίστοιχα,

- είδη περιβολής καλόγερου (καλπάκι, κουκούλια, καλιμάφκι κ.ά.) και

- Ιερό Ευαγγέλιο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.