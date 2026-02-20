Θρίλερ στα Ιωάννινα: Ηλικιωμένη εντοπίστηκε τραυματισμένη στην άκρη δρόμου - Κατέληξε στο νοσοκομείο

Σοκ προκαλεί η είδηση από τα Ιωάννινα, καθώς ηλικιωμένη γυναίκα εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Κρύας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epirusgate.gr, στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη γυναίκα και τη μετέφερε στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα». Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η ηλικιωμένη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.