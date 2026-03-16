Με μόνιμη βλάβη στο μάτι ο 16χρονος που ξυλοκοπήθηκε από ανήλικους στα Ιωάννινα

Στους δράστες πίσω από την άγρια επίθεση που δέχτηκε 16χρονος από τρεις ανήλικους στα Ιωάννινα έχουν επικεντρωθεί οι έρευνες της Αστυνομίας. Πληροφορίες μάλιστα, που μετέδωσε το MEGA, αναφέρουν ότι υπάρχει και ηθικός αυτουργός, ο οποίος έδωσε την εντολή.

Ο ανήλικος με τραύμα στο αριστερό μάτι μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου του έγιναν 17 ράμματα και στη συνέχεια στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» στην Αθήνα λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του. Εκεί υποβλήθηκε σε επέμβαση και, αν και οι γιατροί κατάφεραν να σώσουν την όρασή του, έχει υποστεί μόνιμη βλάβη.



Όλα συνέβησαν όταν ο 16χρονος, περιμένοντας την κοπέλα του, δέχτηκε απρόκλητη επίθεση με κλωτσιές, μπουνιές και σιδερογροθιές στο πρόσωπο. «Ήμουν τυχερός γιατί πήγα να χάσω την όρασή μου. Με έσπρωξαν, έπεσα κάτω και με χτύπησαν στο μάτι. Δεν μπορούσα να καταλάβω εκείνη τη στιγμή τι γινόταν», είπε ο ίδιος στο MEGA.

Σε σοκ οι γονείς του

Η μητέρα του νεαρού ξέσπασε: «Έλεγα Παναγία μου τι γίνεται και δεν ήξερα ότι θα συμβεί και σε εμάς αυτό. Εμένα το παιδί μου πήγε μία βόλτα και κινδύνευσε να χάσει την όρασή του».

«Το παιδί που τον χτύπησε πήγε στο σχολείο την άλλη μέρα και έλεγε «έβλεπα τα αίματα και τρελαινόμουν, ήθελα να τον χτυπήσω κι άλλο». Η ζημιά που έγινε στο μάτι δεν γίνεται με γυμνό χέρι», είπε από τη μεριά του ο πατέρας του 16χρονου.