«Ήμουν τυχερός, πήγα να χάσω την όρασή μου», λέει ο 17χρονος θύμα άγριου ξυλοδαρμού στα Ιωάννινα

Ακόμη ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε αυτή τη φορά στα Ιωάννινα και μάλιστα σε κεντρικό δρόμο της πόλης. Συγκεκριμένα, θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ένας 17χρονος, στον οποίο επιτέθηκε μια ομάδα συνομηλίκων του χτυπώντας τον με κλωτσιές και μπουνιές, με αποτέλεσμα ο νεαρός να κοντέψει να χάσει την όρασή του.



Κατά τη διάρκεια του άγριου ξυλοδαρμού, οι ανήλικοι κατάφεραν σφοδρό χτύπημα στο μάτι με σιδερένιο αντικείμενο, πιθανώς σιδερογροθιά. Ο ανήλικος υπέστη ρήξη του δακρυικού σωληναρίου και για μερικά χιλιοστά θα έχανε την όρασή του.



Ο 17χρονος είχε βγει βόλτα και περίμενε την κοπέλα του κοντά στο σπίτι της. Ξαφνικά, εμφανίστηκαν τρεις συνομήλικοί του και χωρίς να προλάβει να αντιδράσει, τον έριξαν κάτω και άρχισαν να τον χτυπούν.



«Ήμουν τυχερός γιατί πήγα να χάσω την όρασή μου. Με έσπρωξαν, έπεσα κάτω και με χτύπησαν στο μάτι. Δεν μπορούσα να καταλάβω εκείνη την στιγμή τι γινόταν», είπε μιλώντας στο Mega. Στις αποκλειστικές εικόνες του Mega, αποτυπώνονται τα σοβαρά τραύματα του 16χρονου, που δέχθηκε επίθεση από συνομηλίκους του.

Το ξέσπασμα της μητέρας του

Η μητέρα του παιδιού, ξέσπασε, λέγοντας ότι ο γιος της χρειάστηκε να κάνει 17 ράμματα και να διακομισθεί εσπευσμένα στην Αθήνα για χειρουργείο. «Έλεγα ‘Παναγία μου τι γίνεται’ και δεν ήξερα ότι θα συμβεί και σε εμάς αυτό. Εμένα το παιδί μου πήγε μία βόλτα και κινδύνευσε να χάσει την όρασή του», ανέφερε η μητέρα του 16χρονου.



«Το παιδί που τον χτύπησε πήγε στο σχολείο την άλλη μέρα και έλεγε ‘έβλεπα τα αίματα και τρελαινόμουν, ήθελα να τον χτυπήσω κι άλλο’. Η ζημιά που έγινε στο μάτι δεν γίνεται με γυμνό χέρι», είπε από τη μεριά του ο πατέρας του 16χρονου.



Μάλιστα, πριν από μερικούς μήνες ο 17χρονος είχε και πάλι δεχθεί επίθεση από έναν άλλον συνομήλικό του που στο παρελθόν είχε σχέση με το κορίτσι του. Ερευνάται εάν και πάλι η επίθεση έγινε με αφορμή την ίδια κοπέλα.



Οι γονείς του ζητούν να μάθουν τον ηθικό αυτουργό του ξυλοδαρμού καθώς το παιδί, όπως λέει, δεν γνώριζε αυτούς που τον χτύπησαν.



Ο 17χρονος έχει υποστεί σοκ και παραμένει σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Για την επίθεση συνελήφθη ένας από τους ανήλικους δράστες, ο οποίος φιλοξενείται στην «Κιβωτό του Κόσμου».



Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.