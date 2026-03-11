12χρονη μαθήτρια πέθανε μετά από άγριο καβγά με συμμαθήτριά της - Συγκλονιστικό βίντεο

Μια 12χρονη μαθήτρια πέθανε μετά από βίαιο καβγά με μια συμμαθήτριά της, αφού τους ζητήθηκε να αποβιβαστούν από το σχολικό λεωφορείο, σύμφωνα με τις Αρχές της Τζόρτζια των ΗΠΑ.

Η Τζέιντα Γουέστ κατέληξε από εγκεφαλική βλάβη λίγες ημέρες μετά την άγρια συμπλοκή κοντά στο σπίτι της στη Βίλα Ρίκα, λίγο έξω από την Ατλάντα, σύμφωνα με το Fox 5.

Ένα ανατριχιαστικό βίντεο από κινητό τηλέφωνο που «ανέβασε» στο Facebook η θεία της West, De'Quala McClendon, δείχνει την ίδια και ένα άλλο κορίτσι να μαλώνουν επειδή τις απομάκρυναν από το σχολικό λεωφορείο.

«Αυτή έκανε όλους αυτούς τους ανθρώπους να κατεβούν από το λεωφορείο», ακούγεται να λέει το άτομο που τραβάει το βίντεο, ενώ η Γουέστ λέει ότι δεν γνωρίζει το άτομο με το οποίο τσακωνόταν. «Ποιος θα τσακωθεί μαζί σου για λίγο θόρυβο;», λέει ένας άλλος, καθώς οι δύο μαθήτριες του Mason Creek Middle School διαπληκτίζονται.

«Όλοι ξέρουν ότι είμαι δυνατή, οπότε μην αρχίζεις μαζί μου», λέει η άλλη κοπέλα στη Γουέστ, πριν ξεσπάσει ο καβγάς. Η Τζέιντα και η άλλη κοπέλα φαίνονται να χτυπάνε και να σπρώχνουν η μία την άλλη επανειλημμένα, πριν πέσουν στο έδαφος. «Θεέ μου, Τζέιντα!», φωνάζει μια φίλη της, αφού η κοπέλα φαίνεται να πέφτει ανάσκελα.

Λίγο μετά σηκώθηκε και έφυγε από το σημείο, αλλά έπρεπε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο όταν η καρδιά της σταμάτησε, σύμφωνα με τη θεία της, η οποία δημοσίευσε μία φωτογραφία της νεαρής σε ένα νοσοκομειακό κρεβάτι...

Facebook

Οι δύο κοπέλες δεν γνωρίζονταν πριν από τον καβγά, ο οποίος ξεκίνησε στο σχολείο και συνεχίστηκε στο σχολικό λεωφορείο, σύμφωνα με την McClendon. «Κάποια που δεν είχε ποτέ μπλέξει σε φασαρίες ή καβγάδες, αλλά στάθηκε όρθια απέναντι σε έναν νταή». Η μητέρα της είπε ότι η Τζέιντα έπεφτε συχνά θύμα εκφοβισμού από τότε που μεταφέρθηκε στο συγκεκριμένο σχολείο.

Μέχρι στιγμής, όπως διαβάζουμε στη New York Post, δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και κανείς από όσους εμφανίζονται στο βίντεο δεν έχει ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα της Villa Rica, το οποίο συνεργάζεται με την Εισαγγελία της Κομητείας Douglas για την υπόθεση.

Η τοπική σχολική περιφέρεια δήλωσε ότι είναι «βαθιά θλιμμένη» για τον θάνατό της.

«Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας και τις προσευχές μας στην οικογένεια και τους αγαπημένους της σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Θα τη θυμούνται οι δάσκαλοί της, οι συμμαθητές της και όλοι όσοι την γνώριζαν», δήλωσε εκπρόσωπος στο Fox 5.

