Λυγίζει η μητέρα του 11χρονου που σκότωσε τον πατέρα του για το Nintendo - «Ήταν απίστευτος σύζυγος»

Λύνει τη σιωπή της η μητέρα ενός 11χρονου αγοριού από την Πενσυλβάνια των ΗΠΑ, που κατηγορείται για τη δολοφονία του θετού πατέρα του λόγω του Nintendo Switch.



Η Jillian Dietz μίλησε στην εφημερίδα The US Sun για τη φοβερή νύχτα που άλλαξε τα πάντα. «Έχασα και τον σύζυγό μου και τον γιο μου. Δεν μπορώ καν να το συνειδητοποιήσω. Θα πω αυτό. Ο σύζυγός μου ήταν ο πιο καταπληκτικός, απίστευτος άνδρας. Ήμασταν μαζί για 11 χρόνια».

Η Jillian Dietz με τον σύζυγό της

Η Dietz ήταν στο κρεβάτι με τον 42χρονο σύζυγό της, Douglas, στο σπίτι τους στο Duncannon της Πενσυλβάνια, νωρίς το πρωί της 13ης Ιανουαρίου, όταν ξύπνησε από έναν θόρυβο.



Προσπάθησε να ξυπνήσει τον σύζυγό της, ο οποίος δεν κουνιόταν, όταν άρχισε να ακούει έναν ήχο σαν κάτι να στάζει στο πάτωμα. Όπως αποδείχθηκε, ήταν το αίμα του Douglas που είχε «ποτίσει» τα σεντόνια...

Το ζευγάρι είχε υιοθετήσει τον Clayton το 2018. Το παιδί φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του μετά την άφιξη της αστυνομίας στο σπίτι γύρω στις 3:20 π.μ. «Ο μπαμπάς είναι νεκρός», φώναξε ο έφηβος πριν πει στη μητέρα του: «Σκότωσα τον μπαμπά», σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο.

Η οικογένεια είχε γιορτάσει τα γενέθλια του Clayton την προηγούμενη μέρα, του είχε τραγουδήσει το «Happy Birthday» και είχε φάει τούρτα πριν η Jillian πάει για ύπνο λίγο μετά τα μεσάνυχτα.



Ο μικρός είπε στην αστυνομία ότι είχε περάσει «ωραία» με τους γονείς του, αλλά θύμωσε όταν ο Douglas του είπε ότι ήταν ώρα για ύπνο, του πήρε την κονσόλα Nintendo και την κλείδωσε στο χρηματοκιβώτιο με τα όπλα. Ο Clayton πήρε το κλειδί του χρηματοκιβωτίου από το συρτάρι του πατέρα του, το άνοιξε και πήρε το Nintendo και το άδειο περίστροφο του πατέρα του.

Παραδέχτηκε ότι «έβγαλε το όπλο από το χρηματοκιβώτιο, το γέμισε με σφαίρες και πήγε στο κρεβάτι του πατέρα του» όπου «τράβηξε τη σκανδάλη και τον πυροβόλησε», σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση.



Περιέγραψε ότι ήταν τυφλωμένος από τον θυμό και είπε στην αστυνομία ότι «δεν είχε σκεφτεί» τι θα συνέβαινε μετά την πυροβολισμό.



Ο νεαρός κατηγορήθηκε ως ενήλικας για την ανθρωποκτονία του πατέρα του. Εμφανίστηκε στο δικαστήριο της κομητείας Πέρι στις 19 Φεβρουαρίου, περιτριγυρισμένος από αξιωματικούς επιτήρησης.

«Αγαπούσε τη σύζυγό του άνευ όρων και ήταν ένας υπέροχος πατέρας»

Οι φίλοι του Dietz θυμήθηκαν τον Douglas ως μια «γλυκιά ψυχή». «Ο σύζυγός της μπορεί να έχει φύγει, αλλά ο γιος της είναι ακόμα εδώ και τον αγαπάει πολύ παρά όσα έγιναν. Είναι ένα παιδί», δήλωσε η καλύτερη φίλη του Dietz, Raechal Stepp, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης.



«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ο Douglas ήταν μια γλυκιά ψυχή. Δεν τον ήξερα τόσο καλά όσο θα ήθελα, αλλά ξέρω ότι αγαπούσε την καλύτερή μου φίλη με όλη του την καρδιά», είπε. «Ήταν πάντα πολύ εργατικός και αστείος».



Περιέγραψε, μάλιστα, την αγάπη του Douglas για τη σύζυγό του ως «άνευ όρων» και ήταν ένας υπέροχος πατέρας για τον γιο τους. Εκτός από τον Clayton, ο Douglas είχε και μεγαλύτερα παιδιά από την πρώην σύζυγό του.