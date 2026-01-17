Σοκ στις ΗΠΑ: 11χρονος σκότωσε τον πατέρα του επειδή του πήρε το Nintendo και τον έστειλε για ύπνο

Ένα αγόρι 11 ετών από την Πενσιλβάνια των ΗΠΑ φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον πατέρα του, αφού προηγουμένως του είχε πάρει την κονσόλα παιχνιδιών Nintendo Switch.

Ο ανήλικος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία, μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στις 13 Ιανουαρίου στο σπίτι της οικογένειας, στον δήμο Duncannon Borough, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα του Guardian.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται και δημοσιεύει το WGAL News 8, η υπόθεση αναδεικνύει πόσο εύκολη είναι η πρόσβαση των παιδιών σε όπλα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τα πυροβόλα όπλα είναι ευρέως διαδεδομένα.

Η αστυνομία κλήθηκε στην κατοικία της οικογένειας περίπου στις 3:20 τα ξημερώματα, έπειτα από αναφορά για «άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του». Οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν 42χρονο, τον Douglas Dietz, νεκρό στο κρεβάτι του, με τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι.

Το θύμα βρέθηκε στο υπνοδωμάτιο το οποίο συνδέεται με το δωμάτιο του γιου τους μέσω μιας ντουλάπας. Μετά την έρευνα, οι Αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ύποπτος για την υπόθεση είναι ο 11χρονος γιος του θύματος.

«Εγώ σκότωσα τον μπαμπά»

Η αστυνομία ανέφερε ότι την ημέρα του περιστατικού ήταν τα γενέθλια του παιδιού και ότι εκείνο μπήκε στο υπνοδωμάτιο φωνάζοντας: «Ο μπαμπάς πέθανε». Αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο δήλωσαν επίσης ότι άκουσαν τον ανήλικο να λέει στη μητέρα του: «Εγώ σκότωσα τον μπαμπά».

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι γονείς είχαν πάει για ύπνο λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ο ανήλικος φέρεται να είπε στους ερευνητές ότι είχε περάσει μια καλή ημέρα με τους γονείς του, ωστόσο εξοργίστηκε όταν ο πατέρας του τού είπε ότι ήταν ώρα να κοιμηθεί.

Όπως αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση που επικαλείται το WGAL News 8, όταν οι αστυνομικοί ρώτησαν το παιδί τι είχε συμβεί, εκείνο απάντησε: «Πυροβόλησα κάποιον». Στην ίδια κατάθεση σημειώνεται ότι παραδέχτηκε πως είχε συγκεκριμένο άτομο στο μυαλό του που σκόπευε να πυροβολήσει, το οποίο αναγνώρισε ως τον πατέρα του.

Ήταν «θυμωμένος»

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο 11χρονος είπε στους αστυνομικούς ότι βρήκε το κλειδί του χρηματοκιβωτίου όπλων σε συρτάρι του πατέρα του, στο υπνοδωμάτιο των γονιών του. Προσπαθώντας να εντοπίσει το Nintendo Switch –που του είχε αφαιρεθεί νωρίτερα– άνοιξε το χρηματοκιβώτιο και βρήκε ένα όπλο.

Στη συνέχεια φέρεται να παραδέχτηκε ότι «έβγαλε το όπλο από το χρηματοκιβώτιο, το γέμισε με σφαίρες και πλησίασε την πλευρά του κρεβατιού όπου κοιμόταν ο πατέρας του». «Όπλισε το όπλο και πυροβόλησε τον πατέρα του», προστίθεται στην κατάθεση.

Όταν ρωτήθηκε τι πίστευε ότι θα συνέβαινε όταν πυροβόλησε, ο ανήλικος απάντησε ότι ήταν «θυμωμένος» και ότι «δεν το είχε σκεφτεί», σύμφωνα με τους ερευνητές.

Η προκαταρκτική ακρόαση της υπόθεσης έχει προγραμματιστεί, σε πρώτο στάδιο, για τις 22 Ιανουαρίου.