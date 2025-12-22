Πυροβόλησε καθηγητή την ώρα του διαλείμματος – Απίστευτο περιστατικό σε σχολείο της Τουρκίας

Η βία και η παραβατικότητα των ανηλίκων έχει ξεφύγει όχι μόνο εντός συνόρων αλλά και στο εξωτερικό. Ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας σε σχολείο της Τουρκίας προκαλεί σοκ. Ένας 12χρονος μαθητής άνοιξε πυρ εναντίον διευθυντή σχολείου στην Τουρκία.

Το περιστατικό καταγράφηκε στην πόλη Μερσίνα, όπου ο έφηβος μαθητής γυμνασίου πυροβόλησε τον 39χρονο άνδρα με ένα τουφέκι, την ώρα που ο εκπαιδευτικός καθόταν αμέριμνος σε ένα παγκάκι στην αυλή του σχολείου. Το θύμα υπέστη σοβαρά τραύματα και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο έφηβος έχει συλληφθεί — και ο πατέρας του έχει τεθεί υπό κράτηση.