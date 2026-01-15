Πράκτορας της ICE πυροβόλησε μετανάστη από τη Βενεζουέλα - Οργή στη Μινεάπολη

Πράκτορας της ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) πυροβόλησε στο πόδι μετανάστη από τη Βενεζουέλα χθες Τετάρτη στη Μινεάπολη, ανακοίνωσε η δημοτική αρχή, παροτρύνοντας τους κατοίκους να «παραμείνουν ήρεμοι», μια εβδομάδα μετά τον θάνατο από σφαίρες συναδέλφου του στην ίδια πόλη της Ρενέ Γκουντ.

«Κατανοούμε πως υπάρχει οργή», τόνισε η δημοτική αρχή μέσω X, προσθέτοντας πως «η πόλη της Μινεάπολης απαιτεί για ακόμη μια φορά η ICE να εγκαταλείψει την πόλη και την πολιτεία (σ.σ. Μινεσότα) αμέσως».

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας επιβεβαίωσε πως αστυνομικός πυροβόλησε τον μετανάστη, αναφέροντας πως «παράνομος αλλοδαπός που είχε έρθει από τη Βενεζουέλα» πρόβαλε «αντίσταση» στη σύλληψή του έπειτα από «στοχευμένο» έλεγχο σε δρόμο.

«Καθώς ο ύποπτος και ο αντιπρόσωπος των υπηρεσιών επιβολής του νόμου πάλευαν στο έδαφος, δυο άτομα βγήκαν από κοντινό διαμέρισμα και επιτέθηκαν κι αυτοί στον πράκτορα με φτυάρι για το χιόνι και σκουπόξυλο», ανέφερε.

Ο αστυνομικός πυροβόλησε μια φορά «σε άμυνα» για να «προστατεύσει τη ζωή του», τραυματίζοντας τον άνδρα στο πόδι, πάντα κατά το υπουργείο.

Οι αρχές στη Μινεάπολη και στην πολιτεία Μινεσότα, όπου κυβερνούν δημοκρατικοί, έχουν καταγγείλει τις ενέργειες των δυνάμεων του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας, ειδικά της ICE.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε νωρίτερα χθες ο κυβερνήτης στη Μινεσότα Τιμ Ουόλς κατήγγειλε «το χάος, την αναταραχή και το τραύμα που προκαλεί στην κοινότητά μας η ομοσπονδιακή κυβέρνηση», αναφερόμενος στις ανακρίσεις πόρτα-πόρτα που κάνουν αστυνομικοί της ICE, «οπλισμένοι, μασκοφορεμένοι και ανεπαρκώς εκπαιδευμένοι».