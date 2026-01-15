Ο Τραμπ προειδοποιεί ότι θα στείλει στρατό στη Μινεσότα επικαλούμενος τον νόμο περί εξέγερσης

Σοβαρή κλιμάκωση της έντασης σημειώνεται στη Μινεσότα, καθώς ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε ανοιχτά με την επίκληση του Νόμου περί Εξέγερσης (Insurrection Act), ενός αμφιλεγόμενου νομικού πλαισίου που επιτρέπει την ανάπτυξη ενόπλων δυνάμεων στο εσωτερικό της χώρας και τη χρήση τους εναντίον Αμερικανών πολιτών.



Η απειλή διατυπώθηκε μέσω ανάρτησης του προέδρου στην πλατφόρμα Truth Social, εν μέσω καθημερινών συγκρούσεων στην πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της πολιτείας, τη Μινεάπολη, η οποία έχει μετατραπεί σε επίκεντρο αντιδράσεων για την αυξημένη παρουσία ομοσπονδιακών πρακτόρων μετανάστευσης (ICE).



«Αν οι διεφθαρμένοι πολιτικοί της Μινεσότα δεν υπακούουν στον νόμο και δεν εμποδίσουν τους επαγγελματίες ταραχοποιούς και στασιαστές από το να εξαπολύουν επιθέσεις στους Πατριώτες της ICE, οι οποίοι προσπαθούν απλώς να κάνουν τη δουλειά τους, θα θέσω σε εφαρμογή τον Νόμο περί Εξέγερσης», έγραψε χαρακτηριστικά την Πέμπτη (15/1) ο Ντόναλντ Τραμπ.





Η ένταση στην περιοχή κλιμακώθηκε περαιτέρω μετά το περιστατικό της Τετάρτης, όταν μέλος της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων πυροβόλησε στο πόδι άνδρα από τη Βενεζουέλα, ο οποίος φέρεται να μην υπάκουσε σε σήμα ελέγχου. Το γεγονός εντάσσεται στο πλαίσιο εντατικοποιημένων επιχειρήσεων σύλληψης παράτυπων μεταναστών, οι οποίες έχουν προκαλέσει έντονες κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις στη Μινεάπολη.



Υπενθυμίζεται ότι μόλις την περασμένη εβδομάδα, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της από πυρά ομοσπονδιακού πράκτορα, περιστατικό που πυροδότησε νέο κύμα διαδηλώσεων και καταγγελιών για υπερβολική χρήση βίας από τις ομοσπονδιακές αρχές.



Ο Νόμος περί Εξέγερσης, που χρονολογείται από τον 19ο αιώνα, παρέχει στον εκάστοτε πρόεδρο την εξουσία να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις σε αμερικανικό έδαφος σε περιπτώσεις εσωτερικής αναταραχής. Η ενδεχόμενη ενεργοποίησή του θεωρείται εξαιρετικά ακραίο μέτρο και έχει επανειλημμένα προκαλέσει έντονες αντιπαραθέσεις για τα όρια της προεδρικής εξουσίας και την προστασία των πολιτικών δικαιωμάτων.