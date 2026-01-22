Πράκτορες της ICE στη Μινεσότα συνέλαβαν ένα 5χρονο αγόρι όταν γυρνούσε από το σχολείο

Σάλο έχει προκαλέσει η είδηση ότι η Αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) συνέλαβε την Τρίτη 20 Ιανουαρίου ένα πεντάχρονο αγόρι από τη Μινεσότα καθώς επέστρεφε από το σχολείο και το μετέφερε μαζί με τον πατέρα του σε κέντρο κράτησης στο Τέξας, σύμφωνα με αξιωματούχους του σχολείου.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Λίαμ Ράμος, ένας μαθητής προσχολικής ηλικίας και ο πατέρας του συνελήφθησαν ενώ βρίσκονταν στην είσοδο του σπιτιού τους, όπως δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η διευθύντρια της σχολικής περιφέρειας στο Κολούμπια Χάιτς, Ζένα Στένβικ.

Ο Λίαμ, ο οποίος πρόσφατα έκλεισε τα πέντε του χρόνια, είναι ένα από τα τέσσερα παιδιά της σχολικής περιφέρειας που έχουν συλληφθεί από ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης κατά τη διάρκεια της επιβολής του νόμου από την κυβέρνηση Τραμπ στην περιοχή τις τελευταίες δύο εβδομάδες, σύμφωνα με την περιφέρεια.

Το αγόρι και ο πατέρας του είχαν μόλις φτάσει στο σπίτι τους όταν συνελήφθησαν, σύμφωνα με τη Στένβικ, η οποία είπε ότι οδήγησε μέχρι το σπίτι όταν έμαθε για τις συλλήψεις.



Όταν έφτασε, η Στένβικ είπε ότι το αυτοκίνητο του πατέρα ήταν ακόμα σε λειτουργία και ο πατέρας και ο γιος είχαν ήδη συλληφθεί. Ένας πράκτορας έβγαλε τον Λίαμ από το αυτοκίνητο, τον οδήγησε στην μπροστινή πόρτα και του είπε να χτυπήσει την πόρτα ζητώντας να τον αφήσουν να μπει, «για να δει αν ήταν κανείς άλλος στο σπίτι – ουσιαστικά χρησιμοποιώντας ένα πεντάχρονο παιδί ως δόλωμα», ανέφερε η επιθεωρήτρια σε δήλωσή της.

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι ενήλικας που βρισκόταν στον χώρο ζήτησε να αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού, ώστε να μην οδηγηθεί σε κράτηση, αίτημα που –όπως είπε– απορρίφθηκε. Ο μεγαλύτερος αδελφός του παιδιού, μαθητής γυμνασίου, επέστρεψε στο σπίτι περίπου 20 λεπτά αργότερα και διαπίστωσε ότι πατέρας και αδελφός αγνοούνταν. Δύο διευθυντές σχολείων της περιοχής έσπευσαν επίσης στο σημείο για να παράσχουν υποστήριξη.



Ο δικηγόρος που εκπροσωπεί την οικογένεια, δήλωσε ότι η οικογένεια έχει ενεργή υπόθεση ασύλου και μοιράστηκε έγγραφα που αποδεικνύουν ότι πατέρας και γιος έφτασαν στις ΗΠΑ από ένα επίσημο σημείο διέλευσης.



«Η οικογένεια έκανε όλα όσα έπρεπε σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί», είπε. «Δεν ήρθαν εδώ παράνομα. Δεν είναι εγκληματίες».



Η Τρίσια ΜακΛάφλιν, βοηθός υπουργού του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, σημείωσε σε ανακοίνωση ότι η ICE διεξήγαγε «στοχευμένη επιχείρηση» για τη σύλληψη του πατέρα του Λίαμ, τον οποίο χαρακτήρισε «παράνομο αλλοδαπό». «Η ICE δεν είχε ως στόχο ένα παιδί», είπε. Εξάλλου, ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας «έφυγε με τα πόδια, εγκαταλείποντας το παιδί του»: «Για την ασφάλεια του παιδιού, ένας από τους αξιωματικούς της ICE παρέμεινε μαζί του, ενώ οι άλλοι αξιωματικοί συνέλαβαν [τον πατέρα του]».



«Ζητείται από τους γονείς να δηλώσουν αν επιθυμούν να απομακρυνθούν μαζί με τα παιδιά τους, διαφορετικά η ICE θα παραδώσει τα παιδιά σε ένα ασφαλές πρόσωπο που θα ορίσουν οι γονείς», συμπλήρωσε.

