Αλλαγή ρητορικής στη Μινεσότα: Ο Τζέι Ντι Βανς παραδέχεται λάθη στο μεταναστευτικό

Σε αλλαγή τόνου προχώρησε ο Τζέι Ντι Βανς κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Μινεσότα, αναγνωρίζοντας ότι έχουν γίνει «λάθη» στη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος και στις επιχειρήσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Η τοποθέτηση του Ρεπουμπλικανού πολιτικού και αντιπροέδρου των ΗΠΑ, έρχεται σε μια περίοδο έντονης κοινωνικής και πολιτικής έντασης στην πολιτεία, μετά από εκτεταμένες επιχειρήσεις του ICE που προκάλεσαν αντιδράσεις από τοπικούς αξιωματούχους, οργανώσεις πολιτών και κοινότητες μεταναστών.

Τζέι Ντι Βανς: «Είναι λογικό να γίνονται και λάθη»

Ο Τζέι Ντι Βανς, χωρίς να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες, παραδέχθηκε ότι «σε τόσο σύνθετες επιχειρήσεις είναι πιθανό να γίνονται σφάλματα», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αυτά θα πρέπει να εξετάζονται και να αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της νομιμότητας.

Παράλληλα, επανέλαβε τη θέση του υπέρ της αυστηρής εφαρμογής της μεταναστευτικής πολιτικής, τονίζοντας ότι ο ρόλος των ομοσπονδιακών αρχών παραμένει κρίσιμος. Η δήλωση αυτή ερμηνεύεται ως προσπάθεια εξομάλυνσης της ρητορικής γύρω από το μεταναστευτικό, σε μια πολιτεία όπου οι επιχειρήσεις του ICE έχουν πυροδοτήσει διαδηλώσεις και πολιτικές αντιπαραθέσεις.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η μερική αυτοκριτική εντάσσεται σε ευρύτερη στρατηγική προσέγγισης μετριοπαθών ψηφοφόρων.

Παρά την αλλαγή ύφους, ο Τζέι Ντι Βανς κατέστησε σαφές ότι δεν μεταβάλλεται η βασική κατεύθυνση της πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ στο μεταναστευτικό, επιμένοντας στην ανάγκη ελέγχου και επιβολής του νόμου, ενώ οι εξελίξεις στη Μινεσότα συνεχίζουν να παρακολουθούνται στενά σε εθνικό επίπεδο.