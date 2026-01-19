Οργή Μπρους Σπρίνγκστιν κατά Τραμπ: «Τακτικές Γκεστάπο από την ICE - Φύγετε από τη Μινεάπολη»

Καταγγελτικός ως προς τις μεθόδους που χρησιμοποιεί η ICE και η κυβέρνηση Τραμπ ήταν ο Μπρους Σπρίνγκστιν κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής του σε σκηνή στο Νιου Τζέρσεϊ. Ο καλλιτέχνης, γνωστός με το προσωνύμιο «Το Αφεντικό», εμφανίστηκε στο Light Of Day Winter Festival στις 17 Ιανουαρίου, μια ετήσια εκδήλωση που συγκεντρώνει χρήματα για τη νόσο του Πάρκινσον και άλλες νευροεκφυλιστικές διαταραχές.



Παρουσιάζοντας το τραγούδι «The Promised Land», είπε: «Έγραψα αυτό το τραγούδι ως ωδή στις αμερικανικές δυνατότητες. Αφορούσε τη χώρα μας, που είναι όμορφη αλλά έχει και τα ελαττώματά της και τη χώρα που θα μπορούσαμε να είμαστε».

Και συνέχισε: «Αυτή τη στιγμή, ζούμε σε εξαιρετικά κρίσιμους καιρούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, τα ιδανικά και οι αξίες που πρέσβευαν τα τελευταία 250 χρόνια, δοκιμάζονται όπως ποτέ άλλοτε στη σύγχρονη εποχή».



Σημείωσε δε με νόημα: «Αν πιστεύετε στη δύναμη του νόμου και ότι κανείς δεν είναι υπεράνω αυτού, αν αντιτίθεστε στις βαριά οπλισμένες μασκοφόρες ομοσπονδιακές δυνάμεις που εισβάλλουν σε μια αμερικανική πόλη, χρησιμοποιώντας τακτικές της Γκεστάπο εναντίον των συμπολιτών μας, αν πιστεύετε ότι δεν αξίζετε να δολοφονηθείτε επειδή ασκείτε το αμερικανικό σας δικαίωμα να διαμαρτύρεστε, στείλτε ένα μήνυμα σε αυτόν τον πρόεδρο, όπως είπε ο δήμαρχος αυτής της πόλης, ότι η ICE πρέπει να φύγει από το Μινεάπολη».

Στη συνέχεια, αφιέρωσε το «The Promised Land» στη Ρενέ Γκουντ, την 37χρονη Αμερικανίδα που σκοτώθηκε από πυροβολισμό ενός πράκτορα της ICE στις 7 Ιανουαρίου. «Αυτό το τραγούδι είναι για σένα και στη μνήμη μιας μητέρας τριών παιδιών, της Αμερικανίδας Ρενέ Γκουντ».



Ογκώδεις διαδηλώσεις

Η δολοφονία της Γκουντ προκάλεσε μαζικές διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζέι ντι Βανς ισχυρίστηκαν ότι η γυναίκα προσπαθούσε να πατήσει τους πράκτορες με το αυτοκίνητό της και ότι ο αστυνομικός ενήργησε σε αυτοάμυνα.



Ο κυβερνήτης της Μινεσότα προέτρεψε τους πολίτες να μην υποκύψουν σε αυτό που αποκάλεσε «μηχανή προπαγάνδας», ενώ ο δήμαρχος της Μινεάπολης δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου: «Αυτός ήταν ένας πράκτορας που χρησιμοποίησε απερίσκεπτα την εξουσία του, με αποτέλεσμα να πεθάνει κάποιος».



«Ήδη προσπαθούν να το παρουσιάσουν ως πράξη αυτοάμυνας», πρόσθεσε. «Έχοντας δει το βίντεο ο ίδιος, θέλω να πω σε όλους ξεκάθαρα ότι αυτό είναι μ@@@ες». Κάλεσε, μάλιστα, τους ομοσπονδιακούς πράκτορες να φύγουν από τη Μινεάπολη.