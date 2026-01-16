Τους σέρβιραν και αυτοί τους συνέλαβαν: Απίστευτο περιστατικό με εργαζόμενους στη Μινεσότα

Απίστευτες διαστάσεις παίρνει το κυνήγι μεταναστών στις ΗΠΑ με επίκεντρο τη Μινεσότα. Aξιωματικοί της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων φέρεται να συνέλαβαν τρία μέλη του προσωπικού ενός μεξικανικού εστιατορίου έξω από τη Μινεάπολη της Μινεσότα, αφού πρώτα έφαγαν μεσημεριανό στη συγκεκριμένη επιχείρηση εστίασης.

Σύμφωνα με τον Indipendent, αρχικά γύρω στις 3 μ.μ. τοπική ώρα σήμερα, τέσσερις αξιωματικοί της ICE έφαγαν σε ένα οικογενειακό μεξικανικό εστιατόριο στο Γουίλμαρ της Μινεσότα, που βρίσκεται περίπου 85 μίλια δυτικά της Μινεάπολης.

Μάρτυρες, οι οποίοι τράβηξαν φωτογραφίες των αξιωματικών στο εστιατόριο και βίντεο από τη σύλληψη, δήλωσαν ότι το προσωπικό φαινόταν «φοβισμένο».

ICE agents were verbally assaulted by patrons at a Mexican restaurant in MN. https://t.co/uHR9LqMbic pic.twitter.com/EUzEsmnRYC — TMZ (@TMZ) January 15, 2026

Του έστησαν καρτέρι

Ώρες αργότερα, γύρω στις 8:30 μ.μ., οι περαστικοί είπαν ότι είδαν αστυνομικούς της ICE να συλλαμβάνουν τρία μέλη του προσωπικού από το εστιατόριο, κοντά σε μια εκκλησία. Μάρτυρες ισχυρίστηκαν ότι οι αστυνομικοί ακολούθησαν το προσωπικό του εστιατορίου, αφού έκλεισαν για το βράδυ.

Οι περαστικοί που ήταν παρόντες τη στιγμή της σύλληψης αποδοκίμασαν τους αστυνομικούς που τους συνέλαβαν: «Θα ήταν περήφανη για σένα η μαμά σου αυτή τη στιγμή;», τους φώναξαν μεταξύ άλλων.

Χιλιάδες ομοσπονδιακοί αξιωματικοί επιβολής του νόμου από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έχουν σταλεί στη Μινεσότα για να καταπολεμήσουν τις κοινότητες μεταναστών που η κυβέρνηση έχει κατηγορήσει ότι εκμεταλλεύονται τις κοινωνικές υπηρεσίες των ΗΠΑ και έχουν διαπράξει αχαλίνωτη απάτη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η επιχείρηση κατά της παράτυπης μετανάστευσης, γνωστή ως «Επιχείρηση Metro Surge», έχει προκαλέσει χάος στις πόλεις καθώς αυξάνεται ο αριθμός των βίαιων αλληλεπιδράσεων μεταξύ πολιτών και αξιωματικών της ICE. Μάλιστα, οι διαμαρτυρίες σε ολόκληρη την πολιτεία της Μινεσότα συνεχίζονται από τότε που ένας αξιωματικός της ICE πυροβόλησε θανάσιμα την 37χρονη Ρενέ Γκουντ στη Μινεάπολη την περασμένη εβδομάδα.

Στοχευμένες έρευνες

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αξιωματικοί επιβολής του νόμου για τη μετανάστευση φαίνεται να στοχεύουν τοποθεσίες όπου πιστεύουν ότι ενδέχεται να εργάζονται παράτυποι μετανάστες.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το CBS News ανέφερε ότι κι άλλα μεξικανικά εστιατόρια που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή της Μινεάπολης υποχρεώθηκαν να κλείσουν έπειτα από συλλήψεις προσωπικού από την ICE.