ΗΠΑ σε «εμφύλιο»: Ο θάνατος του Άλεξ Πρέτι φέρνει την κυβέρνηση Τραμπ ένα βήμα πριν το shutdown

Στη δίνη της εσωτερικής αναταραχής βυθίζονται και πάλι οι ΗΠΑ μετά τον θανάσιμο τραυματισμό του 37χρονου Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη από πράκτορες της ICE. Η δολοφονία του Πρέτι, που έρχεται μόλις δύο εβδομάδες μετά τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ από πυρά πρακτόρων, φέρνει τις ΗΠΑ στα πρόθυρα κυβερνητικού κλεισίματος (shutdown), καθώς οι Δημοκρατικοί απειλούν με «πάγωμα» του προϋπολογισμού.

Η Μινεάπολη έχει μετατραπεί ξανά σε εμπόλεμη ζώνη. Το περιστατικό με τον θανάσιμο πυροβολισμό έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, καθώς βίντεο από αυτόπτες μάρτυρες φαίνεται να διαψεύδουν τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης περί «αυτοάμυνας».

Ο δολοφονημένος Άλεξ Πρέτι/U.S. Department of Veterans Affairs/Handout via REUTERS

Το χρονικό της τραγωδίας και η επίσημη θέση

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) χαρακτήρισε το συμβάν ως «επίθεση», υποστηρίζοντας ότι ένας πράκτορας της Συνοριοφυλακής της περιβόητης ICE, πυροβόλησε σε κατάσταση αυτοάμυνας. Σύμφωνα με την Υπουργό Κρίστι Νόεμ, ο 37χρονος Άλεξ Πρέτι πλησίασε τους πράκτορες με πυροβόλο όπλο και προέβαλε βίαιη αντίσταση κατά τη διάρκεια επιδρομής για τον εντοπισμό μεταναστών.

Newly published footage of today’s shooting of 37-year-old Alex Jeffrey Pretti by agents with Border Patrol and Immigration & Customs Enforcement (ICE) in Minneapolis, Minnesota. pic.twitter.com/oqo7Kp4wR6 — OSINTdefender (@sentdefender) January 25, 2026

«Δεν βρισκόταν εκεί για να διαμαρτυρηθεί ειρηνικά. Βρισκόταν εκεί για να ασκήσει βία», δήλωσε η Νόεμ, παρουσιάζοντας φωτογραφία του όπλου που, σύμφωνα με τις αρχές, έφερε ο Πρέτι.

Το βίντεο που εκθέτει τους πράκτορες

Ωστόσο, το Reuters εξέτασε και επαλήθευσε βίντεο από το σημείο, τα οποία παρουσιάζουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Ο Πρέτι, ο οποίος ήταν νοσηλευτής σε μονάδα εντατικής θεραπείας, φαίνεται να κρατά κινητό τηλέφωνο και όχι όπλο, την ώρα που προσπαθεί να βοηθήσει άλλους διαδηλωτές που είχαν απωθηθεί βίαια από τους πράκτορες.

BREAKING: 🚨 🇺🇸 STABILISED FOOTAGE RELEASED



This is the clearest footage of the Minneapolis shooting released so far.



And it makes things extremely clear.



One ICE agent takes the gun.



Another shoots him in the back.



This looks like an IDF execution.https://t.co/2vcQZloxC2 — ADAM (@AdameMedia) January 25, 2026

Στο βίντεο ο Πρέτι καταγράφει με το κινητό του έναν πράκτορα που σπρώχνει γυναίκες στο έδαφος. Όταν ο πράκτορας του ρίχνει σπρέι πιπεριού, ο Πρέτι σηκώνει το χέρι του για να προστατευτεί.

Ακολουθεί συμπλοκή με αρκετούς πράκτορες. Ενώ τον έχουν ακινητοποιήσει στο έδαφος, ένας πράκτορας φαίνεται να του αφαιρεί ένα όπλο και να απομακρύνεται. Ελάχιστες στιγμές μετά, ένας άλλος πράκτορας, έχοντας το όπλο του στραμμένο στην πλάτη του ακινητοποιημένου Πρέτι, τον πυροβολεί τέσσερις φορές εν ψυχρώ.

New Video Shows Trump Officials Told False Story About The Killing of Alex Pretti https://t.co/h9ycfWz6XC pic.twitter.com/EmmNl3V9dF — TMZ (@TMZ) January 25, 2026

Πολιτικός «εμφύλιος» στη Μινεσότα

Το περιστατικό προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση του Κυβερνήτη της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς, και του Δημάρχου της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, σύμφωνα με το skynews.

«Είδα το βίντεο από πολλές γωνίες και προκαλεί ναυτία. Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για την έρευνα – θα την αναλάβει η Πολιτεία» δήλωσε ο Τιμ Γουόλς.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος αντέδρασε μέσω social media, κατηγορώντας τον Κυβερνήτη και τον Δήμαρχο για «υποκίνηση εξέγερσης» με την «αλαζονική και επικίνδυνη ρητορική τους».

Ο αστυνομικός διευθυντής της πόλης, Μπράιαν Ο' Χάρα, διευκρίνισε ότι ο Πρέτι ήταν νόμιμος κάτοχος όπλου χωρίς ποινικό μητρώο, ενώ κατήγγειλε ότι ομοσπονδιακοί πράκτορες εμπόδισαν τις τοπικές αρχές να ξεκινήσουν έρευνα στο σημείο.

Στον «αέρα» η χρηματοδότηση της κυβέρνησης

Η δολοφονία του Πρέτι, που έρχεται μόλις δύο εβδομάδες μετά τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ από πυρά πρακτόρων, φέρνει τις ΗΠΑ στα πρόθυρα κυβερνητικού κλεισίματος (shutdown). Όπως μεταδίδει το CBS, ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, δήλωσε ότι το κόμμα του δεν θα ψηφίσει το πακέτο χρηματοδότησης για το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, εάν δεν επιβληθούν αυστηροί περιορισμοί στη δράση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE).

Η προθεσμία λήγει στις 30 Ιανουαρίου, με την ένταση στους δρόμους της Μινεάπολης, της Νέας Υόρκης και της Ουάσιγκτον να παραμένει στο κόκκινο, καθώς χιλιάδες πολίτες συμμετέχουν σε αγρυπνίες και διαδηλώσεις φωνάζοντας: «Το να παρατηρείς την ICE δεν είναι έγκλημα».

«Αηδιαστικά ψέματα»

Οι γονείς του Άλεξ Πρέτι, του 37χρονου που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε χθες Σάββατο από ομοσπονδιακούς πράκτορες στην Μινεάπολη των ΗΠΑ, καταδίκασαν τα «αηδιαστικά ψέματα» της κυβέρνησης Τραμπ για τον γιο τους και απέρριψαν κατηγορηματικά την εκδοχή της για το επεισόδιο.

Πολίτες άφησαν λουλούδια στο σημείο της δολοφονίας/REUTERS/Tim Evans

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) των ΗΠΑ ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ φωτογραφία ενός πιστολιού που λέει ότι ανήκει στο θύμα, αναφέροντας ότι είχε σκοπό να σκοτώσει μέλη των δυνάμεων της τάξης.

«Ο Άλεξ ήταν ένας καλόκαρδος άνθρωπος που νοιαζόταν πολύ για την οικογένεια και τους φίλους του, καθώς και τους αμερικανούς βετεράνους τους οποίους φρόντιζε ως νοσηλευτής ΜΕΘ στο νοσοκομείο βετεράνων της Μινεάπολης», δήλωσαν οι γονείς του. «Ο Άλεξ ήθελε να κάνει τη διαφορά σε αυτόν τον κόσμο. Δυστυχώς, δεν θα είναι μαζί μας για να διαπιστώσουμε τον αντίκτυπο του. Δεν χρησιμοποιούμε τον χαρακτηρισμό «ήρωας» ελαφρά τη καρδία. Ωστόσο, η τελευταία του σκέψη και πράξη ήταν να προστατεύσει μια γυναίκα», ανέφεραν στο CNN.