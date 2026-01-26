Σάλος στη Γαλλία: Η ανιψιά της Λεπέν μιλά για «ατυχή συμβάντα» στη Μινεάπολη

Αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις της Μαριόν Μαρεσάλ, ευρωβουλευτή της άκρας δεξιάς και ανιψιάς της Μαρίν Λεπέν, η οποία χαρακτήρισε «ατυχή συμβάντα» τους θανάτους δύο ανθρώπων που σκοτώθηκαν από την αμερικανική ομοσπονδιακή αστυνομία στη Μινεάπολη μέσα σε διάστημα τριών εβδομάδων.

Μιλώντας στον δημόσιο ραδιοσταθμό France Inter, η Μαρεσάλ δήλωσε ότι εξακολουθεί να αισθάνεται πολιτική εγγύτητα με τον Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενη «κοινές μάχες» σε ζητήματα όπως η μετανάστευση, η ανασφάλεια, το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και ο λεγόμενος «wokισμός». Παράλληλα, επαίνεσε τον Αμερικανό πρόεδρο για τη στάση του απέναντι, όπως είπε, στην «τεχνο-γραφειοκρατία» και «την κυβέρνηση των δικαστών».

Αναφερόμενη στους θανάτους στη Μινεάπολη, η Μαρεσάλ υποστήριξε ότι επρόκειτο για περιστατικά που οφείλονται σε «μαχητικά μέλη της άκρας αριστεράς» τα οποία παρεμποδίζουν τη δράση της αστυνομίας, προσθέτοντας ότι «δεν είναι εδώ για να αστυνομεύσει την αμερικανική αστυνομία».

REUTERS/Shannon Stapleton

Η ευρωβουλευτής, εγγονή του Ζαν-Μαρί Λεπέν, ιδρυτή του Εθνικού Μετώπου –προγόνου του σημερινού Εθνικού Συναγερμού– μίλησε με αφορμή την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας της με τίτλο «Si tu te sens Le Pen». Υπερασπίστηκε τον παππού της, λέγοντας ότι ήδη από τη δεκαετία του ’80 είχε αναδείξει ζητήματα όπως η μετανάστευση, ο εξισλαμισμός, η παγκοσμιοποίηση και η απώλεια εθνικής κυριαρχίας.

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι το βιβλίο της δεν συνιστά προαναγγελία υποψηφιότητας για τις προεδρικές εκλογές του 2027, εκφράζοντας την ελπίδα να είναι υποψήφια η Μαρίν Λεπέν, η οποία δικάζεται σε δεύτερο βαθμό για υπεξαίρεση δημόσιων κεφαλαίων και αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο κωλύματος εκλογιμότητας. «Ό,τι κι αν συμβεί, θα κάνουμε όλοι μαζί την προεκλογική εκστρατεία», δήλωσε.