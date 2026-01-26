Μινεάπολη: «Φταίνε οι δημοκρατικοί για το χάος» λέει ο Τραμπ-Παρέμβαση Κλίντον: «Υψώστε τη φωνή σας»

Στους δημοκρατικούς ηγέτες πόλεων και πολιτειών επέρριψε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, την ευθύνη για τους θανάτους δυο Αμερικανών, που σκοτώθηκαν από πυρά πρακτόρων της αστυνομίας μετανάστευσης στη Μινεάπολη.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, οι δημοκρατικοί ηγέτες πόλεων και πολιτειών αρνούνται να συμμορφωθούν προς την πολιτική πάταξης της μετανάστευσης την οποία εφαρμόζει, με αποτέλεσμα να δημιουργείται «χάος».

«Με τραγικό τρόπο, δυο Αμερικανοί πολίτες έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας αυτού του χάους που προκαλείται από τους δημοκρατικούς», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.

Παρέμβαση Κλίντον: «Υψώστε τη φωνή σας»

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον κάλεσε χθες Κυριακή τους Αμερικανούς να «ορθώσουν το ανάστημά τους» και να «υψώσουν τη φωνή» τους, καταγγέλλοντας τις «φρικιαστικές σκηνές» που εκτυλίχτηκαν στη Μινεάπολη, όπου δυο Αμερικανοί σκοτώθηκαν από πυρά αστυνομικών.

«Επαφίεται σε όλους εμάς, που πιστεύουμε στην υπόσχεση της αμερικανικής δημοκρατίας, να ορθώσουμε το ανάστημά μας και να υψώσουμε τη φωνή», ανέφερε ο δημοκρατικός πρώην πρόεδρος σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω X, στηλιτεύοντας το γεγονός ότι η κυβέρνηση του νυν προέδρου, του ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ, «μας είπε ψέματα» για αυτούς τους δυο θανάτους.

Over the course of a lifetime, we face only a few moments where the decisions we make and the actions we take will shape our history for years to come. This is one of them. pic.twitter.com/fr4TclLBZd — Bill Clinton (@BillClinton) January 25, 2026

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ βρίσκεται πλέον στη δίνη της κοινωνικής έντασης που προκάλεσε η δολοφονία του 37χρονου Αλεξ Πρέτι από ομοσπονδιακό πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη.

Ο Άλεξ Πρέτι έπεσε νεκρός αφού πρώτα διαπληκτίστηκε με τους ομοσπονδιακούς πράκτορες σε ένα παγωμένο δρόμο της πόλης των Μεσοδυτικών Ηνωμένων Πολιτειών. Ο θάνατός του επιδεινώνει μια ήδη τεταμένη κατάσταση έπειτα από το θάνατο της ποιήτριας Ρενέ Γκουντ, μιας Αμερικανίδας που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στις 7 Ιανουαρίου από ομοσπονδιακούς πράκτορες στην ίδια πόλη.