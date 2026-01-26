Δολοφονία στη Μινεσότα: «Εξετάζουμε τα πάντα», λέει τώρα ο Τραμπ - Πάνδημη έκκληση για διαλεύκανση

Άγρια σύγκρουση έχει ξεσπάσει στις ΗΠΑ μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό ενός 37χρονου διαδηλωτή από ομοσπονδιακούς πράκτορες της ICE στη Μινεάπολη, τον δεύτερο μέσα σε δύο εβδομάδες στην περιοχή, με τα βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου, να δείχνουν ότι πρόκειται για εν ψυχρώ εκτέλεση ενός άοπλου άνδρα.

Κάνοντας βήματα πίσω σε σχέση με την αρχική βεβαιότητα της κυβέρνησης ότι τα μέλη της ICE λειτούργησαν -και αυτή τη φορά- σε αυτοάμυνα, ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν ρωτήθηκε εάν ο ομοσπονδιακός πράκτορας που πυροβόλησε το πρωί του Σαββάτου (24/1) ενήργησε κατάλληλα, δήλωσε στη Wall Street Journal: «Ψάχνουμε, εξετάζουμε τα πάντα και θα καταλήξουμε με αποφασιστικότητα».

«Δεν μου αρέσουν οι πυροβολισμοί. Δεν μου αρέσουν», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος στην ίδια συνέντευξη και πρόσθεσε: «Αλλά δεν μου αρέσει όταν κάποιος πηγαίνει σε μια διαμαρτυρία και έχει ένα πολύ ισχυρό, γεμάτο όπλο με δύο γεμιστήρες γεμάτους με σφαίρες. Ούτε αυτό παίζει καλό ρόλο».

Ωστόσο, βίντεο που τραβήχτηκε από αυτόπτες μάρτυρες της δολοφονίας του Άλεξ Πρέτι δείχνει ότι ο 37χρονος νοσοκόμος κρατούσε ένα τηλέφωνο, όχι όπλο, όταν τον ακινητοποίησαν στο έδαφος και τον πυροβόλησαν, στοιχείο που διαψεύδει άμεσα τους ισχυρισμούς ανώτερων αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ ότι ο άνδρας απείλησε να «σφαγιάσει» τους αστυνομικούς.

Federal agents in Minneapolis wrestled Alex Pretti to the ground and secured the handgun he was carrying moments before shooting him multiple times, according to a Washington Post analysis of video footage.



Read more: https://t.co/gs55sapKJH pic.twitter.com/0LwulTgqLy — The Washington Post (@washingtonpost) January 25, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε επίσης να εννοηθεί στη συνέντευξη ότι τελικά θα αποσύρει πράκτορες της ICE από τη Μινεάπολη -όπως είναι το σθεναρό αίτημα των αξιωματούχων της πολιτείας- αν και δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα. «Κάποια στιγμή θα φύγουμε. Έχουμε κάνει, έχουν κάνει εκπληκτική δουλειά», ανέφερε και σημείωσε: «Θα αφήσουμε εκεί μια διαφορετική ομάδα ανθρώπων για (να αντιμετωπίσουν) την οικονομική απάτη».

Φωτό: Reuters

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει στοχεύσει με σφοδρότητα την πολιτεία της Μινεσότα τον τελευταίο χρόνο μετά από ισχυρισμούς για απάτη, στην οποία φέρονται να εμπλέκονται μέλη της σομαλικής κοινότητας μεταναστών της περιοχής, και τον Ντόναλντ Τραμπ να εξαπολύει ρατσιστικές επιθέσεις.

Περίπου 84.000 άτομα σομαλικής καταγωγής ζουν στη Μινεσότα και οι περισσότεροι από αυτούς είναι πολίτες των ΗΠΑ ή νόμιμοι κάτοικοι. Ο Τραμπ επικαλείται ένα σκάνδαλο απάτης γύρω από κλοπή ομοσπονδιακών κονδυλίων για προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας στη Μινεσότα για να δικαιολογήσει την αποστολή ομοσπονδιακών πρακτόρων στην πολιτεία, πολλοί από τους οποίους προέρχονται από την ICE.

Πάνδημο αίτημα για ανεξάρτητη έρευνα εν μέσω κοινωνικής οργής

«Φωτιά» έχει ξεσπάσει στη Μινεάπολη μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό του 37χρονου, με την πόλη να συγκλονίζεται από διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες, ενώ τα βίντεο-ντοκουμέντα από το περιστατικό κοινοποιούνται από χιλιάδες χρήστες των social media.

Φωτό: Reuters

Καθώς όλο και περισσότεροι Ρεπουμπλικάνοι ζητούν έρευνα για τη δολοφονία του Άλεξ Πρέτι, αξίζει να σημειωθεί ότι η έκκληση του Ντόναλντ Τραμπ για αυστηρή επιβολή της νομοθεσίας περί μετανάστευσης φαίνεται να έχει ήδη ενοχλήσει ένα μέρος της βάσης του.

Μια δημοσκόπηση του Politico που διεξήγαγε έρευνα σε περίπου 2000 ενήλικες μεταξύ 16 και 19 Ιανουαρίου διαπίστωσε ότι το 49% των Αμερικανών πίστευε ότι η εκστρατεία του Τραμπ ήταν «υπερβολικά επιθετική».

Φωτό: Reuters

Αυτό περιελάμβανε έναν στους πέντε ψηφοφόρους που υποστήριξαν τον Τραμπ το 2024. Σύμφωνα με το Politico, «περισσότεροι από 1 στους 3 ψηφοφόρους του Τραμπ λένε ότι ενώ υποστηρίζουν τους στόχους της εκστρατείας μαζικών απελάσεων, αποδοκιμάζουν τον τρόπο με τον οποίο την εφαρμόζει».

Η δημοσκόπηση δημοσιεύθηκε το Σάββατο το πρωί, πριν η είδηση του θανάτου του Πρέτι γίνει ξεκινήσει να διαδίδεται. Πριν από τη δολοφονία του Άλεξ Πρέτι, οι Ρεπουμπλικάνοι είχαν εκφράσει ανησυχία ότι η εντολή μαζικών απελάσεων του Τραμπ θα μπορούσε να τους κοστίσει την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκλογών.