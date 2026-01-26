Τι είναι η ICE που προκαλεί «θύελλα» στις ΗΠΑ - Η ιστορία της και πότε μπορεί να χρησιμοποιήσει βία

Κοινωνική «έκρηξη» προκαλεί η παρουσία της ICE, της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής, σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ και ειδικά στη Μινεσότα, όπου μέλη της πυροβόλησαν και σκότωσαν δύο πολίτες, την Ρενέ Γκουντ και τον Άλεξ Πρέτι, σε διάστημα δύο εβδομάδων.

Τι είναι όμως η ICE (United States Immigration and Customs Enforcement) που «οργώνει» τις πολιτείες της Αμερικής κατά τη δεύτερη θητεία Τραμπ στον Λευκό Οίκο, αναζητώντας -υποτίθεται- μετανάστες με ποινικό προφίλ που θα πρέπει να συλληφθούν και να απελαθούν;

Τι είναι η ICE και πότε ιδρύθηκε

Η ICE μπορεί να έγινε παγκοσμίως γνωστή -όχι για καλούς λόγους- επί της τωρινής διακυβέρνησης Τραμπ, ωστόσο η ιστορία της ίδρυσής της πηγαίνει πολύ πιο πίσω.

Η ICE ιδρύθηκε στο πλαίσιο του Νόμου περί Εσωτερικής Ασφάλειας του 2002, ως «απάντηση» στις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ. Το νομικό πλαίσιο που συγκροτήθηκε τότε, δημιούργησε το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) της χώρας, με την ICE ως μία από τις Αρχές που υπάγονται σε αυτό.

Πρόκειται για αστυνομικό σώμα -με στρατιωτικού τύπου χαρακτηριστικά- με αποστολή την επιβολή της μεταναστευτικής νομοθεσίας στο εσωτερικό των ΗΠΑ και την καταπολέμηση των διασυνοριακών εγκλημάτων.

Όσον αφορά τη δομή της, χωρίζεται σε δύο βασικά τμήματα: την ERO που έχει αντικείμενο τις συλλήψεις και τις απελάσεις παράτυπων μεταναστών και την HSI με στόχο την αντιμετώπιση των σοβαρών ομοσπονδιακών εγκλημάτων με διασυνοριακό χαρακτήρα (όπως το trafficking με διεθνή «πλοκάμια», το λαθρεμπόριο, υποθέσεις κυκλωμάτων με πλαστές βίζες κλπ.).

Με την πάροδο του χρόνου -και πριν έρθει ο Τραμπ στην εξουσία- η ICE τέθηκε στο στόχαστρο κινημάτων για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για εξαιρετικά αμφιλεγόμενες πρακτικές καταστολής και κράτησης μεταναστών. Ήταν όμως με τον Τραμπ που απέκτησε κεντρικό ρόλο και ένα πεδίο αρκετά «ελεύθερης» άσκησης των καθηκόντων της ως προς την «ασφάλεια» στο εσωτερικό της χώρας.

Η ICE «πρωταγωνιστεί» στην υλοποίηση της επιχείρησης μαζικών απελάσεων της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία ήταν βασική υπόσχεση της προεκλογικής εκστρατείας του νυν προέδρου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επεκτείνει σημαντικά την ICE, τον προϋπολογισμό της και την αποστολή της από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

Έχουν δυνατότητα να προχωρούν σε συλλήψεις;

Σύμφωνα με άρθρο του BBC, η ICE θεωρεί ότι η αποστολή της περιλαμβάνει τόσο τη δημόσια όσο και την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Ωστόσο, οι εξουσίες της διαφέρουν από εκείνες του μέσου αστυνομικού τμήματος στην Αμερική.

Οι πράκτορές της μπορούν να σταματήσουν, να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν άτομα, για τα οποία υποψιάζονται ότι βρίσκονται παράνομα στις ΗΠΑ. Ωστόσο, η νόμιμη άδεια εισόδου σε σπίτι ή άλλο ιδιωτικό χώρο απαιτεί υπογεγραμμένο δικαστικό ένταλμα.

Επίσης, οι πράκτορες της ICE μπορούν να θέτουν υπό κράτηση πολίτες των ΗΠΑ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως όταν ένα άτομο παρεμβαίνει σε μια σύλληψη, επιτίθεται σε αστυνομικό ή η ICE υποψιάζεται ότι αυτό το άτομο βρίσκεται παράνομα στις ΗΠΑ.

Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό οργανισμό ProPublica, υπήρξαν περισσότερα από 170 περιστατικά κατά τους πρώτους εννέα μήνες της προεδρίας Τραμπ στα οποία ομοσπονδιακοί πράκτορες έθεσαν υπό κράτηση πολίτες των ΗΠΑ. Αυτές οι περιπτώσεις περιελάμβαναν Αμερικανούς για τους οποίους υπήρχαν υποψίες ότι ήταν παράτυποι μετανάστες.

Πότε χρησιμοποιεί βία

Η χρήση ενεργειών που περιλαμβάνουν βία διέπεται από έναν συνδυασμό διατάξεων του Συντάγματος των ΗΠΑ, της αμερικανικής νομοθεσίας και των κατευθυντήριων γραμμών του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα των ΗΠΑ, οι αρχές επιβολής του νόμου «μπορούν να χρησιμοποιήσουν θανατηφόρα βία μόνο εάν ένα άτομο αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για το ίδιο ή για άλλα άτομα ή εάν έχει διαπράξει βίαιο έγκλημα», δήλωσε ο Chris Slobogin, διευθυντής του προγράμματος ποινικής δικαιοσύνης στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Βάντερμπιλτ στο Τενεσί.

Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έχει ιστορικά περιβάλει με ευρεία επιείκεια αστυνομικούς που λαμβάνουν αποφάσεις σε μια στιγμή, χωρίς το όφελος της εκ των υστέρων γνώσης.

Ένα υπόμνημα πολιτικής του DHS από το 2023 αναφέρει ότι οι ομοσπονδιακοί αστυνομικοί «μπορούν να χρησιμοποιήσουν θανατηφόρα βία μόνο όταν είναι απαραίτητο», όταν έχουν «εύλογη πεποίθηση ότι ένα άτομο που δέχεται βία απειλείται άμεσα με θάνατο ή με σοβαρό σωματικό τραυματισμό».

Στη Μινεάπολη, η 37χρονη Ρενέ Γκουντ σκοτώθηκε ενώ βρισκόταν στο τιμόνι του αυτοκινήτου της. Η κυβέρνηση Τραμπ λέει ότι ο πράκτορας της ICE που την πυροβόλησε θανάσιμα, ήταν σε θέση άμυνας. Ωστόσο, οι τοπικοί αξιωματούχοι και πλήθος χρηστών των social media που μοιράζονται βίντεο από το περιστατικό, επιμένουν ότι η Γκουντ δεν αποτελούσε κίνδυνο.

Η ίδια ρητορική της «αυτοάμυνας» υιοθετείται από την ICE και την κυβέρνηση Τραμπ και στην περίπτωση του θανάσιμου πυροβολισμού του Άλεξ Πρέτι.

Πού λειτουργεί η ICE;

Συνήθως, η ICE λειτουργεί εντός των ΗΠΑ, με κάποιο προσωπικό στο εξωτερικό.

Η ICE και άλλες υπηρεσίες έχουν αναπτύξει εκατοντάδες αξιωματικούς σε πόλεις όπως το Λος Άντζελες, το Σικάγο και τη Μινεάπολη, σε συνεργασία με άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Περίπου 2.000 πράκτορες από την ICE και άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες έχουν αναπτυχθεί στη Μινεάπολη από τις 14 Ιανουαρίου. Βοήθεια στο έργο της έχει από την Border Patrol (Συνοριακή Περίπολο), μία διαφορετική αστυνομική υπηρεσία, μέρος της US Customs and Border Protection (Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ). Περίπου 800 μέλη αυτής της υπηρεσίας βρέθηκαν επίσης στη Μινεάπολη.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το BBC, ο θανάσιμος πυροβολισμός του Άλεξ Πρέτι το Σάββατο (24/1) έγινε από μέλη της Border Patrol που συνέδραμαν την ICE.

Τι συμβαίνει με τους ανθρώπους που κρατούνται από την ICE;

Η κλίμακα απελάσεων της εποχής Τραμπ είναι σημαντική.

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι είχε απελάσει 605.000 άτομα μεταξύ 20 Ιανουαρίου και 10 Δεκεμβρίου 2025. Ανέφερε επίσης ότι 1,9 εκατομμύρια μετανάστες «απελάθηκαν οικειοθελώς», μετά από μια επιθετική εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού που ενθάρρυνε τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τη χώρα μόνοι τους για να αποφύγουν τη σύλληψη ή την κράτηση.

Ένας μετανάστης που συναντά την ICE μπορεί να αντιμετωπίσει διάφορες καταστάσεις. Μερικές φορές κρατείται προσωρινά και στη συνέχεια απελευθερώνεται μετά από ανάκριση. Σε άλλες περιπτώσεις, η ICE θα θέσει το άτομο υπό κράτηση και θα το μεταφέρει σε μεγαλύτερο κέντρο κράτησης, το οποίο υπάρχει σε αρκετές εγκαταστάσεις σε όλες τις ΗΠΑ.

Ενώ πολλοί μετανάστες συνεχίζουν να αγωνίζονται για να «πάρουν» καθεστώς παραμονής ενώ βρίσκονται υπό κράτηση, εάν δεν τα καταφέρουν, ενδέχεται τελικά να απελαθούν.

Περίπου 65.000 άτομα βρίσκονταν υπό κράτηση από την ICE στις 30 Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με στοιχεία που ελήφθησαν από το πρόγραμμα μετανάστευσης του Transactional Records Access Clearinghouse, μια συλλογή κυβερνητικών δεδομένων από το Πανεπιστήμιο των Συρακουσών στη Νέα Υόρκη.

Νομικοί που ασχολούνται με ζητήματα μετανάστευσης δήλωσαν ότι όταν η ICE θέσει υπό κράτηση ένα άτομο, μπορεί μερικές φορές να χρειαστούν μέρες για να μάθουν οι οικογένειες ή οι δικηγόροι πού βρίσκεται.

Ποιες αντιδράσεις συναντούν οι πράκτορες της ICE;

Πολλές πολιτείες έχουν αντιδράσει όταν η ICE και άλλες συνεργαζόμενες υπηρεσίες, πραγματοποιούν επιχειρήσεις στις περιοχές τους.

Είναι πλέον σύνηθες για τους κατοίκους να βιντεοσκοπούν τους πράκτορες της ICE όταν αυτοί πραγματοποιούν συλλήψεις. Πολλές συναντήσεις μεταξύ της ICE και πολιτών, συνεπάγονται τη βίαιη αντίδραση των πρακτόρων.

Κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων της ICE στο Σικάγο του Ιλινόις, μια ομάδα οργανισμών μέσων ενημέρωσης μήνυσε την Border Patrol. Ισχυρίστηκαν ότι οι πράκτορες χρησιμοποίησαν ακατάλληλη βία εναντίον δημοσιογράφων, θρησκευτικών ηγετών και διαδηλωτών.

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής τάχθηκε υπέρ της ομάδας, προτού ένα εφετείο ανατρέψει την απόφαση.

Η Γκουντ και ο Πρέτι άφησαν την τελευταία τους πνοή από τα πυρά της ICE, ωστόσο οι επιχειρήσεις της είχαν και άλλα θύματα.

Αποκαλύφθηκε ότι ένας αξιωματικός της ICE πυροβόλησε έναν Βενεζουελάνο στο πόδι στη Μινεάπολη τις ημέρες που ακολούθησαν τον θάνατο της Γκουντ. Το DHS δήλωσε ότι οι ομοσπονδιακοί αξιωματικοί διεξήγαγαν «στοχευμένο έλεγχο κυκλοφορίας» όταν ένας Βενεζουελάνος υπήκοος πυροβολήθηκε αφού αντιστάθηκε στη σύλληψη και επιτέθηκε σε έναν αξιωματικό.

Υπήρξαν επίσης δύο περιστατικά στο Λος Άντζελες τον Οκτώβριο στα οποία οι πράκτορες πυροβόλησαν οδηγούς, ανέφεραν οι Los Angeles Times. Το DHS δήλωσε και στις δύο περιπτώσεις ότι οι οδηγοί απείλησαν τους αξιωματικούς με τα οχήματά τους.

Οι αξιωματικοί της ICE και άλλοι πράκτορες μετανάστευσης έχουν επίσης επικριθεί για τη χρήση μάσκας, που κρύβει τα χαρακτηριστικά τους, κατά την πραγματοποίηση επιχειρήσεων. Αξιωματούχοι του DHS έχουν υπερασπιστεί αυτή την πρακτική, λέγοντας ότι προστατεύει τους πράκτορες από το «doxxing» -την αναγνώριση στο διαδίκτυο- ή την παρενόχληση.

Ποια είναι η θέση των Αμερικανών για την ICE και τις απελάσεις;

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, δεν υπάρχει ενιαία άποψη.

Λίγο περισσότεροι από τους μισούς πιστεύουν ότι είναι απαραίτητο κάποιο επίπεδο απελάσεων, σύμφωνα με έρευνα του Οκτωβρίου 2025 από το Pew Research Center. Αυτός είναι περίπου ο ίδιος αριθμός με αυτόν που διαπίστωσε το Pew τον προηγούμενο Μάρτιο.

Αλλά η ίδια δημοσκόπηση δείχνει ότι οι Αμερικανοί έχουν ανησυχίες για τις μεθόδους του Τραμπ. Διαπίστωσε ότι η πλειοψηφία των ενηλίκων των ΗΠΑ - το 53% - εκτιμά ότι η κυβέρνηση Τραμπ έκανε «υπερβολικά πολλά» για να απελάσει τους παράνομους μετανάστες. Ωστόσο περίπου το 36% υποστηρίζει αυτήν την προσέγγιση.