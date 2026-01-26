Λευκός Οίκος: «Δεν απολογούμαστε αλλά θα εξετάσουμε τι πραγματικά συνέβη στη Μινεάπολη»

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολιν Λέβιτ, τοποθετήθηκε κατά την ολοκλήρωση της επίσημης ενημέρωσης σχετικά με τις εξελίξεις στη Μινεσότα, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τη θέση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και να απαντήσει στις έντονες αντιδράσεις που έχουν προκληθεί σε πολιτειακό και πολιτικό επίπεδο.

Η Λέβιτ τόνισε ότι η κυβέρνηση υποστηρίζει πλήρως την εφαρμογή του νόμου και την προστασία της δημόσιας ασφάλειας, υπογραμμίζοντας πως οι ομοσπονδιακές αρχές δρουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Όπως ανέφερε, «η επιβολή του νόμου δεν είναι επιλογή, αλλά υποχρέωση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης απέναντι στους Αμερικανούς πολίτες».

Απαντώντας στην κριτική που ασκείται από τον κυβερνήτη της Μινεσότα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου σημείωσε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν θα απολογηθεί για ενέργειες που στοχεύουν στη διατήρηση της τάξης, αφήνοντας αιχμές για την αποτελεσματικότητα της πολιτειακής διαχείρισης της κρίσης.

Παράλληλα, έκανε λόγο για «παραπληροφόρηση και πολιτική εκμετάλλευση» των γεγονότων από την αντιπολίτευση.

Ο Λευκός Οίκος θέλει αποκλιμάκωση στη Μινεσότα

Η Κάρολιν Λέβιτ επεσήμανε επίσης ότι ο πρόεδρος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και ότι όλες οι πτυχές της υπόθεσης αξιολογούνται, τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε νομικό επίπεδο. Τόνισε ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε συνεργασία με τις τοπικές και πολιτειακές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει κοινή προσήλωση στον νόμο και τη δημόσια ασφάλεια.

Κλείνοντας την ενημέρωση, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι κανείς στην κυβέρνηση δεν επιθυμεί την κλιμάκωση της έντασης ή την απώλεια ανθρώπινων ζωών, σημειώνοντας ωστόσο ότι «η αδράνεια δεν αποτελεί λύση». Όπως είπε χαρακτηριστικά, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση «θα συνεχίσει να πράττει αυτό που θεωρεί σωστό για την ασφάλεια της χώρας».