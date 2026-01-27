Συνάντηση 2 ωρών Τραμπ – Νόεμ στον Λευκό Οίκο με φόντο τα γεγονότα στη Μινεσότα

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, είχε συνάντηση διάρκειας περίπου δύο ωρών με την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ στον Λευκό Οίκο, με κύριο αντικείμενο τις εξελίξεις στη Μινεσότα και ειδικότερα τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στη Μινεάπολη στο πλαίσιο ομοσπονδιακών επιχειρήσεων επιβολής του νόμου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο έντονης πολιτικής και κοινωνικής έντασης, μετά από περιστατικά που οδήγησαν σε ανθρώπινες απώλειες και προκάλεσαν μαζικές αντιδράσεις, διαδηλώσεις και αιτήματα για διαφάνεια και λογοδοσία από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Τα γεγονότα στη Μινεσότα έχουν αναζωπυρώσει τη δημόσια συζήτηση γύρω από τον ρόλο των ομοσπονδιακών Αρχών, τη χρήση βίας και τη συνεργασία με τις τοπικές Αρχές.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, Τραμπ και Νόεμ εξέτασαν αναλυτικά την εξέλιξη των επιχειρήσεων, τις πολιτικές συνέπειες αλλά και τις επιλογές της κυβέρνησης για την αποκλιμάκωση της κατάστασης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη καλύτερου συντονισμού με τις πολιτειακές και δημοτικές Αρχές της Μινεσότα, καθώς και στην επικοινωνιακή διαχείριση της κρίσης, η οποία έχει λάβει εθνικές διαστάσεις.

Παρά το γεγονός ότι μετά το πέρας της συνάντησης δεν έγιναν επίσημες ανακοινώσεις, αξιωματούχοι ανέφεραν ότι συζητήθηκαν πιθανά σενάρια αναπροσαρμογής της ομοσπονδιακής παρουσίας στην περιοχή και ενίσχυσης των εσωτερικών ελέγχων για τα πρόσφατα περιστατικά. Η κυβέρνηση δέχεται πιέσεις τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από οργανώσεις πολιτικών δικαιωμάτων για πλήρη διερεύνηση των γεγονότων.

Δεν κινδυνεύει η θέση της Νόεμ αλλά…

Η δίωρη συνάντηση Τραμπ – Νόεμ υπογραμμίζει τη βαρύτητα που αποδίδει ο Λευκός Οίκος στις εξελίξεις στη Μινεσότα, καθώς η υπόθεση εξελίσσεται σε κρίσιμο τεστ πολιτικής διαχείρισης και δημόσιας εμπιστοσύνης για την αμερικανική κυβέρνηση. Αν οι αποφάσεις που συζητήθηκαν θα οδηγήσουν σε ουσιαστικές αλλαγές, αναμένεται να φανεί τις επόμενες ημέρες.