«Είμαι κατά της βίας»: Το μήνυμα της Μελάνια Τραμπ στους πολίτες μετά τις ταραχές στη Μινεσότα

Την δική της τοποθέτηση για τις ταραχές που έχουν προκληθεί στη Μινεσότα μετά από τη δεύτερη εν ψυχρώ δολοφονία πολίτη εξέφρασε η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ σε ένα κάλεσμα ενότητας προς τον αμερικανικό λαό.

Ο θανάσιμος τραυματισμός του νοσηλευτή στο νοσοκομείο των Βετεράνων, Άλεξ Πρέτι προκάλεσε την οργή των πολιτών εναντίον των αρχών καταστολής με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν νέα βίαια επεισόδια.

Σε ένα ηχογραφημένο μήνυμα που μεταδόθηκε από το Fox & Friends, η Μελάνια Τραμπ ζήτησε να πραγματοποιηθούν ειρηνικές διαδηλώσεις ενώ τόνισε ότι και η ίδια τάσσεται κατά της βίας. «Καλώ για ενότητα. Ξέρω ότι ο σύζυγός μου, ο πρόεδρος, είχε μια εξαιρετική τηλεφωνική επικοινωνία χθες με τον κυβερνήτη και τον δήμαρχο και συνεργάζονται για να γίνει η κατάσταση ειρηνική και χωρίς ταραχές. Είμαι κατά της βίας, οπότε σας παρακαλώ, αν διαμαρτύρεστε, διαμαρτυρηθείτε ειρηνικά. Και πρέπει να ενωθούμε σε αυτή την περίοδο».

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν δηλώσει ότι οι πυροβολισμοί ήταν αποτέλεσμα «άμυνας» εναντίον του Πρέτι, ο οποίος, σύμφωνα με τις ομοσπονδιακές αρχές, κρατούσε ημιαυτόματο πιστόλι και αντιστεκόταν «βίαια» στους αστυνομικούς.

Ωστόσο, βίντεο από περαστικούς φαίνεται να δείχνουν τον Πρέτι μόνο με ένα τηλέφωνο στο χέρι. Αυτή η εκδοχή των γεγονότων έχει αμφισβητηθεί από την οικογένεια της Πρέτι. «Τα αηδιαστικά ψέματα που λέγονται για τον γιο μας από τη διοίκηση είναι κατακριτέα και αηδιαστικά», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους.

«Ο Άλεξ σαφώς δεν κρατάει όπλο όταν δέχεται επίθεση από τους δολοφονικούς και δειλούς κακοποιούς της ICE του Τραμπ».