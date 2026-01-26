Μινεάπολη: Μέλη της ICE απειλούν δημοσιογράφους της RAI εν ώρα διαδήλωσης - Αντιδράσεις στην Ιταλία

Αίσθηση προκαλεί ένα βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα σήμερα Δευτέρα (26/1) τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, στο οποίο καταγράφονται άνδρες της ICE να εκφοβίζουν δημοσιογραφικό συνεργείο της RAI, της δημόσιας τηλεόρασης της Ιταλίας, την ώρα που κατέγραφε επεισόδια στη Μινεάπολη.

Στο οπτικό υλικό που βγήκε στο φως, φαίνεται η ανταποκρίτρια από την εκπομπή της RAI «In Mezz’ora» και ένας εικονολήπτης να βρίσκονται μέσα σε ιδιωτικό όχημα και να καταγράφουν εικόνες από την περιοχή. Μπροστά τους κινείται αυτοκίνητο της ICE, της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης και τελωνείων των ΗΠΑ.

Minneapolis at -25°C. Just watched ICE agents threaten RAI’s Laura Cappon & Daniele Babbo. "We will break your window and extract you."

This isn’t law enforcement. It’s Trump’s militia hunting journalists.



Hey Europe: Are we waiting for a reporter to come home in a body bag… pic.twitter.com/6qXqfSZk5I — Anna (@AnnaDeMilanese) January 26, 2026

Λίγο αργότερα, οι δημοσιογράφοι εγκλωβίζονται στον δρόμο, καθώς ένα δεύτερο όχημα της ίδιας υπηρεσίας σταθμεύει ακριβώς πίσω τους.

Στη συνέχεια, άνδρες της ICE κατεβαίνουν από τα οχήματά τους και πλησιάζουν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι απεσταλμένοι της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης μαζί με την οδηγό τους, απαιτώντας να κατεβάσουν το τζάμι του παραθύρου.

Οι επιβαίνοντες αρνούνται, εξηγώντας ότι δεν προβαίνουν σε καμία παράνομη ενέργεια και ότι εργάζονται ως δημοσιογράφοι. Όπως ακούγεται καθαρά στο βίντεο, οι ένοπλοι πράκτορες τους απειλούν λέγοντας ότι, αν συνεχίσουν να τους ακολουθούν, θα σπάσουν το παράθυρο και θα τους απομακρύνουν δια της βίας, λέγοντας μάλιστα πως αυτή είναι η τελευταία τους προειδοποίηση.

Ταγιάνι για Πρέτι: «Οι εικόνες δείχνουν κατάχρηση εξουσίας»

Το περιστατικό προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στην Ιταλία, με την αντιπολίτευση να το καταδικάζει και να καλεί την κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι να τοποθετηθεί άμεσα. Το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα εξέφρασε τη στήριξή του στους δημοσιογράφους, ζητώντας τη σαφή καταδίκη από την κυβέρνηση «στο όνομα της προστασίας της εθνικής αξιοπρέπειας και της ελευθερίας του Τύπου».

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, μιλώντας στην δημόσια ραδιοφωνία της Rai, αναφέρθηκε στις διαμαρτυρίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την δολοφονία του 37χρονου Άλεξ Πρέτι από πράκτορες της ICE στη Μινεάπολη.

«Oι εικόνες δείχνουν κατάχρηση εξουσίας. Από το να συλλάβεις έναν ένοπλο άνδρα, μέχρι να τον σκοτώσεις, υπάρχει μεγάλη διαφορά», τόνισε ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας. «Θεωρώ ότι υπάρχει σχετική επίγνωση και στον Λευκό Οίκο», πρόσθεσε ο Ταγιάνι.