Παραδοχή από Ιταλία για μέλη της ICE στο Μιλάνο για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς

«Η αστυνομική δραστηριότητα στην Ιταλία, ακόμη και όταν υπάρχει συνεργασία με άλλες χώρες, όπως στην περίπτωση γεγονότων διεθνούς εμβέλειας, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των σωμάτων ασφαλείας της χώρας μας», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι, στην τηλεόραση της Rai. Ο Πιαντεντόζι πρόσθεσε ότι οι πράκτορες της ICE δεν πρόκειται να ασχοληθούν στη χώρα του με το θέμα της μετανάστευσης ή με την δημόσια τάξη.

Στην ερώτηση αν τελικά οι άνδρες της αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής θα είναι παρόντες στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνου, οι οποίοι θα αρχίσουν σε δέκα ημέρες, ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών υπογράμμισε: «Όπως κάνουμε και εμείς οι Ιταλοί με τις πρεσβείες μας και με την παροχή ένοπλης φύλαξης στο εξωτερικό, οι αμερικανικές αρχές αποφασίζουν με απόλυτη αυτονομία. Σε κάθε περίπτωση, οι άνδρες της αμερικανικής αυτής υπηρεσίας -αν τελικά έρθουν στη χώρα μας- θα ασχοληθούν μόνον με την ανάλυση ενδεχόμενων κινδύνων και την ανταλλαγή πληροφοριών με την ιταλική αστυνομία, χωρίς κανέναν επιχειρησιακό ρόλο. Σήμερα συζητήσαμε το θέμα και με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ιταλία, Τίλμαν Φερτίτα».