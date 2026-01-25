Η οργή της Μινεάπολης και η αδυσώπητη ICE βάζουν... δύσκολα στον Τραμπ

Στη δίνη της κοινωνικής έντασης που προκάλεσε η δολοφονία του 37χρονου Αλεξ Πέρι από ομοσπονδιακό πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη βρίσκεται πλέον η κυβέρνηση των ΗΠΑ .



Ο Άλεξ Πρέτι έπεσε νεκρός αφού πρώτα διαπληκτίσθηκε με τους ομοσπονδιακούς πράκτορες σ' ένα παγωμένο δρόμο της πόλης του Μιντγουέστ, των Μεσοδυτικών Ηνωμένων Πολιτειών. Ο θάνατός του επιδεινώνει μια ήδη τεταμένη κατάσταση έπειτα από το θάνατο της ποιήτριας Ρενέ Γκουντ, μιας Αμερικανίδας που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στις 7 Ιανουαρίου από ομοσπονδιακούς πράκτορες στην ίδια πόλη.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τραμπ υπό πίεση

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αναγνώρισαν καθυστερημένα ότι η ICE έχει κάνει ή θα κάνει «λάθη». Παρ’ όλα αυτά, δεν υπήρξε καμία ουσιαστική αλλαγή στις τακτικές της υπηρεσίας.



Το CNN αναφέρει ότι η κυβέρνηση φοβάται πως η κρίση μπορεί να ξεφύγει πολιτικά, γεγονός που ενισχύεται από τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις. Το 61% των Αμερικανών θεωρεί ότι η ICE είναι «υπερβολικά σκληρή», ενώ 7 στους 10 ανεξάρτητους και 2 στους 10 Ρεπουμπλικάνους συμμερίζονται αυτή την άποψη.



Η κυβέρνηση έσπευσε να υπερασπιστεί τον πράκτορα και να δαιμονοποιήσει τον Πρέτι, παρουσιάζοντάς τον ως απειλή. Ωστόσο, τα διαθέσιμα βίντεο δεν δείχνουν να αγγίζει το όπλο του -μάλιστα φαίνεται ότι ένας πράκτορας του αφαιρεί το όπλο λίγο πριν το θύμα δεχθεί τα μοιραία πυρά.



Το τμήμα Εσωτερικής Ασφάλειας, DHS, ισχυρίζεται ότι ο Πρέτι πλησίασε τους πράκτορες, αλλά η συμπλοκή φαίνεται να ξεκίνησε όταν ένας πράκτορας έσπρωξε μια γυναίκα που βρισκόταν δίπλα του.

Καταγγελίες για τις έρευνες



Πρόκειται για ένα μοτίβο που θυμίζει έντονα τη δολοφονία της Γκουντ, όπου η κυβέρνηση απέφυγε πλήρη έρευνα για τον πράκτορα και επικεντρώθηκε στο θύμα, προκαλώντας παραίτηση εισαγγελέων και έντονη δημόσια κριτική. Στην περίπτωση του Πρέτι, το DHS φέρεται να εμπόδισε την τοπική αστυνομία να έχει πλήρη πρόσβαση στον τόπο του εγκλήματος, ενισχύοντας την αίσθηση έλλειψης διαφάνειας. Οι πολιτειακές αρχές καταγγέλλουν ότι ομοσπονδιακοί πράκτορες τους παρεμπόδισαν να εξετάσουν τον τόπο του εγκλήματος. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, όταν οι ερευνητές της πολιτειακής αστυνομίας έφτασαν στο σημείο για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, βρήκαν ήδη εκεί ομοσπονδιακούς πράκτορες, οι οποίοι δεν τους επέτρεψαν να προχωρήσουν στις έρευνες και τους εμπόδισαν να προσεγγίσουν τον χώρο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η νέα δολοφονία έρχεται σε μια στιγμή που η υπομονή των Αμερικανών έχει εξαντληθεί. Αναφέρονται λάθη της ICE, υποθέσεις φυλετικού προφίλ και συλλήψεις μικρών παιδιών στην αντιμεταναστευτική πολιτική, γεγονός που ενισχύει την καχυποψία και την αμφισβήτηση της υπηρεσίας. Υποστηρικτές της Δεύτερης Τροπολογίας, όπως η NRA, εξέφρασαν επίσης ενστάσεις, θεωρώντας ότι η κυβέρνηση υπονοεί πως η κατοχή όπλου μπορεί να δικαιολογεί θανατηφόρα βία από το κράτος.



Η πολιτική κατάσταση γίνεται πλέον ακόμα πιο δύσκολη για τον Τραμπ, ο οποίος ήδη αντιμετωπίζει χαμηλά ποσοστά δημοτικότητας, ειδικά στο ζήτημα της μετανάστευσης. Η απόφασή του να διατηρήσει τη γραμμή μαζικών απελάσεων έχει δημιουργήσει νέα προβλήματα και έχει προσθέσει «λάδι στη φωτιά» της Μινεάπολης, καθιστώντας την κρίση της ICE κεντρικό πολιτικό ζήτημα με άμεσες συνέπειες για τη δημόσια εικόνα της κυβέρνησης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οργή στην Μινεάπολη

Ο Άλεξ Πρέτι «ήταν μια γενναιόδωρη ψυχή που νοιαζόταν βαθιά για την οικογένειά του και τους φίλους του», όπως και για τους βετεράνους τους οποίους φρόντιζε στο νοσοκομείο της Μινεάπολης που είναι αφιερωμένο σ' αυτούς, δήλωσαν οι γονείς του σε ανακόινωση που δόθηκε χθες, Σάββατο στη δημοσιότητα, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



«Ο Άλεξ ήθελε να αλλάξει τον κόσμο. Δυστυχώς δεν θα είναι εδώ για να διαπιστώσει το αποτέλεσμα», πρόσθεσε η οικογένειά του.



Ο Ντιμίτρι Ντρεκόνια, επικεφαλής της υπηρεσίας λοιμωδών του νοσοκομείου των βετεράνων στη Μινεάπολη και συνάδελφος του Πρέτι, τον περιγράφει ως «έναν καλό και γενναιόδωρο άνθρωπο που ζούσε για να βοηθάει τους άλλους», υπογραμμίζοντας ότι εργαζόταν «για να στηρίζει σοβαρά άρρωστους βετεράνους».



Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Πρέτι είχε ολοκληρώσει τις δευτεροβάθμιες σπουδές του το 2006 στο Γκριν Μπέι του Ουισκόνσιν. Στη συνέχεια είχε ακολουθήσει εκπαίδευση νοσηλευτή, πριν ενταχθεί στην υπηρεσία για τους βετεράνους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Αηδιαστικά ψέματα»

Οι γονείς του Πρέτι κατήγγειλαν σε ανακοίνωσή τους τα «αηδιαστικά ψέματα» της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.



«Φαίνεται καθαρά ότι ο Άλεξ δεν κρατάει κανένα όπλο όταν του επιτίθενται οι δολοφονικοί και άνανδροι τραμπούκοι της ICE του Τραμπ», υπογράμμισαν.



«Έχει το τηλέφωνό του στο δεξί χέρι και το αριστερό χέρι του είναι υψωμένο πάνω από το κεφάλι του καθώς προσπαθεί να προστατεύσει τη γυναίκα που η ICE έχει μόλις πετάξει στο έδαφος, ενώ παράλληλα τον ραντίζουν με δακρυγόνο αέριο».