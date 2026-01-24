Κόσμος ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) Μινεσότα Ντόναλντ Τραμπ

Εικόνες χάους στη Μινεσότα: Και δεύτερος νεκρός από πράκτορες της ICE - Σκληρό βίντεο

Οι ομοσπονδιακοί της Υπηρεσίας Μετανάστευσης ακινητοποίησαν και πυροβόλησαν έναν άνδρα - Σοβαρά επεισόδια στους δρόμους.

Φωτ. ΑΠΕ-ΜΠΕ
Φωτ. ΑΠΕ-ΜΠΕ
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Νέο αιματηρό περιστατικό μεταξύ ομοσπονδιακών πρακτόρων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE) και πολίτη σημειώθηκε στην πολιτεία της Μινεσότα.

Σοκαριστικό βίντεο το οποίο τραβήχτηκε από το εσωτερικό καταστήματος δείχνει πράκτορες να ακινητοποιούν έναν άνδρα στο έδαφος και στη συνέχεια να τον πυροβολούν.

Προσοχή ακολουθούν σκληρές εικόνες:

REUTERS
REUTERS
REUTERS 
REUTERS 

Το περιστατικό έδωσαν στη δημοσιότητα τα τοπικά Μέσα της Μινεσότα, με τους ομοσπονδιακούς πράκτορες να πυροβολούν αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος σύμφωνα με τις τοπικές αρχές μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

REUTERS
REUTERS

Όπως αναφέρει και το πρακτορείο Reuters, ήδη ο κυβερνήτης της Μινεσότα έχει ενημερώσει για το περιστατικό τον Λευκό Οίκο και ζητά από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσουν οι επιχειρήσεις και να αποσύρει τους πράκτορες από την πολιτεία.

REUTERS
REUTERS

«Μόλις μίλησα με τον Λευκό Οίκο, έπειτα από άλλον έναν φρικτό πυροβολισμό από ομοσπονδιακούς πράκτορες σήμερα το πρωί. Είναι αποκρουστικό. Ο πρόεδρος (Ντόναλντ Τραμπ) πρέπει να τερματίσει αυτήν την επιχείρηση. Να αποσύρει τους χιλιάδες βίαιους, ανεκπαίδευτους πράκτορες από τη Μινεσότα. Τώρα», ανέφερε με ανάρτησή του στο Χ ο Δημοκρατικός κυβερνήτης, Τιμ Γουόλτς.

REUTERS
REUTERS

Αυτήν την ώρα σημειώνονται έντονα επεισόδια στην περιοχή από διαδηλωτές.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Κόσμος ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) Μινεσότα Ντόναλντ Τραμπ

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader