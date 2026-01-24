Εικόνες χάους στη Μινεσότα: Και δεύτερος νεκρός από πράκτορες της ICE - Σκληρό βίντεο

Νέο αιματηρό περιστατικό μεταξύ ομοσπονδιακών πρακτόρων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE) και πολίτη σημειώθηκε στην πολιτεία της Μινεσότα.

Σοκαριστικό βίντεο το οποίο τραβήχτηκε από το εσωτερικό καταστήματος δείχνει πράκτορες να ακινητοποιούν έναν άνδρα στο έδαφος και στη συνέχεια να τον πυροβολούν.

Προσοχή ακολουθούν σκληρές εικόνες:

BREAKING: A man was reportedly shot by a federal agent in Minneapolis this morning.



Source: Minnesota Star Tribunehttps://t.co/1x5e1ODift — Clash Report (@clashreport) January 24, 2026

Το περιστατικό έδωσαν στη δημοσιότητα τα τοπικά Μέσα της Μινεσότα, με τους ομοσπονδιακούς πράκτορες να πυροβολούν αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος σύμφωνα με τις τοπικές αρχές μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Όπως αναφέρει και το πρακτορείο Reuters, ήδη ο κυβερνήτης της Μινεσότα έχει ενημερώσει για το περιστατικό τον Λευκό Οίκο και ζητά από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσουν οι επιχειρήσεις και να αποσύρει τους πράκτορες από την πολιτεία.

«Μόλις μίλησα με τον Λευκό Οίκο, έπειτα από άλλον έναν φρικτό πυροβολισμό από ομοσπονδιακούς πράκτορες σήμερα το πρωί. Είναι αποκρουστικό. Ο πρόεδρος (Ντόναλντ Τραμπ) πρέπει να τερματίσει αυτήν την επιχείρηση. Να αποσύρει τους χιλιάδες βίαιους, ανεκπαίδευτους πράκτορες από τη Μινεσότα. Τώρα», ανέφερε με ανάρτησή του στο Χ ο Δημοκρατικός κυβερνήτης, Τιμ Γουόλτς.

Αυτήν την ώρα σημειώνονται έντονα επεισόδια στην περιοχή από διαδηλωτές.