Εικόνες χάους στη Μινεσότα: Και δεύτερος νεκρός από πράκτορες της ICE - Σκληρό βίντεο
Οι ομοσπονδιακοί της Υπηρεσίας Μετανάστευσης ακινητοποίησαν και πυροβόλησαν έναν άνδρα - Σοβαρά επεισόδια στους δρόμους.
Νέο αιματηρό περιστατικό μεταξύ ομοσπονδιακών πρακτόρων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE) και πολίτη σημειώθηκε στην πολιτεία της Μινεσότα.
Σοκαριστικό βίντεο το οποίο τραβήχτηκε από το εσωτερικό καταστήματος δείχνει πράκτορες να ακινητοποιούν έναν άνδρα στο έδαφος και στη συνέχεια να τον πυροβολούν.
Προσοχή ακολουθούν σκληρές εικόνες:
Το περιστατικό έδωσαν στη δημοσιότητα τα τοπικά Μέσα της Μινεσότα, με τους ομοσπονδιακούς πράκτορες να πυροβολούν αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος σύμφωνα με τις τοπικές αρχές μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Όπως αναφέρει και το πρακτορείο Reuters, ήδη ο κυβερνήτης της Μινεσότα έχει ενημερώσει για το περιστατικό τον Λευκό Οίκο και ζητά από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσουν οι επιχειρήσεις και να αποσύρει τους πράκτορες από την πολιτεία.
«Μόλις μίλησα με τον Λευκό Οίκο, έπειτα από άλλον έναν φρικτό πυροβολισμό από ομοσπονδιακούς πράκτορες σήμερα το πρωί. Είναι αποκρουστικό. Ο πρόεδρος (Ντόναλντ Τραμπ) πρέπει να τερματίσει αυτήν την επιχείρηση. Να αποσύρει τους χιλιάδες βίαιους, ανεκπαίδευτους πράκτορες από τη Μινεσότα. Τώρα», ανέφερε με ανάρτησή του στο Χ ο Δημοκρατικός κυβερνήτης, Τιμ Γουόλτς.
Αυτήν την ώρα σημειώνονται έντονα επεισόδια στην περιοχή από διαδηλωτές.