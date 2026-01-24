Τα βίντεο «καίνε» Τραμπ και ICE - Εκτέλεσαν άοπλο τον 37χρονο νοσοκόμο στη Μινεάπολη

Νοσοκόμος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Βετεράνων ήταν ο 37χρονος που πυροβολήθηκε εξ’ επαφής στην Μινεάπολη, σύμφωνα με τα στοιχεία των τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το θύμα ονομάζεται Άλεξ Τζέφρι Πρέτι, κάτοικος της νότιας Μινεάπολης.

Εν τω μεταξύ, νέο βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας, δείχνει το θύμα, λίγα λεπτά πριν τον πυροβολήσουν οι πράκτορες της ICE, να κρατάει στο χέρι του το κινητό του και να αντιπαρατίθεται λεκτικά με πράκτορα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης, ο οποίος μάλιστα τον σπρώχνει.

Φωτ.: Reuters

Μάλιστα, σύμφωνα με άλλα πλάνα που κατακλύζουν τα αμερικανικά ΜΜΕ διακρίνεται ένας πράκτορας να αφαιρεί το όπλο του 37χρονου λίγα δευτερόλεπτα πριν πυροβοληθεί εξ επαφής, κάτι που σημαίνει πως ο άνδρας ήταν άοπλος όταν εκτελέστηκε από τους πράκτορες της Συνοριακής Περιπολίας και της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Video footage suggests the victim’s gun had already been taken before the first shot was fired.



A Border Patrol agent in a gray jacket and baseball cap is seen removing the weapon and walking away. https://t.co/FcAQEe7mO9 pic.twitter.com/oDvNSsojbq — Clash Report (@clashreport) January 24, 2026

Τραμπ: «Υποκινείτε εξέγερση»

Την ίδια ώρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ θεώρησε σκόπιμο να εξαπολύσει σφοδρή επίθεση κατά του κυβερνήτη της Μινεσότα και του δημάρχου της Μινεάπολης, κατηγορώντας τους ότι «υποκινούν εξέγερση», μετά τον δεύτερο θανάσιμο πυροβολισμό πολίτη κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στην πόλη μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων.

Φωτ.: Reuters

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ χαρακτήρισε τη ρητορική των τοπικών αρχών «πομπώδη, επικίνδυνη και αλαζονική», υποστηρίζοντας ότι παρεμποδίζουν το έργο των ομοσπονδιακών πρακτόρων. «Αφήστε το ICE να κάνει τη δουλειά του», ανέφερε, υπερασπιζόμενος τις ενέργειες των δυνάμεων ασφαλείας.

Ολόκληρη η ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ

«Aυτό είναι το όπλο του δράστη, γεμάτο (με δύο επιπλέον γεμάτους γεμιστήρες!), και έτοιμο για δράση – Τι σημαίνει όλο αυτό; Πού είναι η τοπική αστυνομία; Γιατί δεν τους επιτράπηκε να προστατεύσουν τους αξιωματικούς του ICE; Ο δήμαρχος και ο κυβερνήτης τους απέσυραν; Αναφέρεται ότι πολλοί από αυτούς τους αστυνομικούς δεν τους επιτράπηκε να κάνουν τη δουλειά τους, ότι το ICE έπρεπε να προστατευτεί μόνο του — Δεν είναι εύκολο! Γιατί η Ilhan Omar έχει 34 εκατομμύρια δολάρια στον λογαριασμό της; Και πού είναι τα δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν κλαπεί από το κάποτε Μεγάλο Κράτος της Μινεσότα; Βρισκόμαστε εδώ λόγω μαζικής χρηματοοικονομικής απάτης, με δισεκατομμύρια δολάρια να λείπουν, και παράνομους εγκληματίες που τους επετράπη να διεισδύσουν στο κράτος μέσω της πολιτικής των ανοιχτών συνόρων των Δημοκρατικών. Θέλουμε τα χρήματα πίσω, και τα θέλουμε πίσω ΤΩΡΑ. Αυτοί οι απατεώνες που έκλεψαν τα χρήματα θα πάνε φυλακή, εκεί που ανήκουν! Αυτό δεν διαφέρει από μια πραγματικά μεγάλη ληστεία τράπεζας. Πολλά από όσα παρακολουθείτε είναι μια ΚΑΛΥΨΗ για αυτή την κλοπή και απάτη.

Ο Δήμαρχος και ο Κυβερνήτης υποκινούν εξέγερση με τη φανταχτερή, επικίνδυνη και αλαζονική ρητορική τους! Αντίθετα, αυτοί οι υποκριτικοί πολιτικοί γελωτοποιοί θα έπρεπε να ψάχνουν για τα Δισεκατομμύρια Δολάρια που έχουν κλαπεί από τον λαό του Μινεσότα και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΤΟΥ ICE NΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ! 12.000 παράνομοι αλλοδαποί εγκληματίες, πολλοί από αυτούς βίαιοι, έχουν συλληφθεί και αφαιρεθεί από το Μινεσότα. Αν ήταν ακόμα εκεί, θα βλέπατε κάτι πολύ χειρότερο από αυτό που παρακολουθείτε σήμερα!».

Σοκάρουν τα βίντεο

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), ο άνδρας που σκοτώθηκε κατά την επιχείρηση ήταν οπλισμένος με ημιαυτόματο πιστόλι και δύο γεμιστήρες και «αντιστάθηκε βίαια», γεγονός που οδήγησε τους πράκτορες να πυροβολήσουν «αμυνόμενοι». Το DHS έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία του όπλου, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για «κατάσταση άμεσης απειλής».

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επιβεβαιώθηκαν από τις αρχές δείχνουν μασκοφόρους πράκτορες με αλεξίσφαιρα γιλέκα να προσπαθούν να ακινητοποιήσουν τον άνδρα σε χιονισμένο δρόμο, πριν ακουστούν πυροβολισμοί.

Μετά το περιστατικό, ξέσπασαν επεισόδια, με περίπου 200 άτομα να συγκεντρώνονται στο σημείο, ενώ οι ομοσπονδιακές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών, μεταξύ αυτών και δακρυγόνων, για τον έλεγχο του πλήθους.

Οργή από τον δήμαρχο της Μινεάπολης και τον κυβερνήτη της Μινεσότα

Η αστυνομία της Μινεάπολης ανακοίνωσε ότι το θύμα ήταν 37χρονος κάτοικος της πόλης, πιθανότατα Αμερικανός πολίτης, με νόμιμη άδεια οπλοφορίας. Ο αρχηγός της αστυνομίας, Μπράιαν Ο’Χάρα, κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για «παράνομη συγκέντρωση» και ζητώντας την απομάκρυνση του κόσμου από την περιοχή.

Φωτ.: Reuters

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, δήλωσε ότι είδε βίντεο στο οποίο «έξι μασκοφόροι πράκτορες ξυλοκοπούν και πυροβολούν μέχρι θανάτου έναν δημότη», θέτοντας ερωτήματα για τη συνέχιση της επιχείρησης. Αντίστοιχα, η Δημοκρατική γερουσιαστής Τίνα Σμιθ χαρακτήρισε το περιστατικό «καταστροφικό».

Φωτ.: Reuters

Νωρίτερα, ο κυβερνήτης της Πολιτείας, Τιμ Γουόλτς, ανέφερε ότι επικοινώνησε με τον Λευκό Οίκο ζητώντας την άμεση αποχώρηση των ομοσπονδιακών πρακτόρων της ICE, κάνοντας λόγο για «χιλιάδες βίαιους και ανεκπαίδευτους πράκτορες». Η Εθνοφρουρά, σύμφωνα με την αστυνομία, βρίσκεται σε επιφυλακή, ενώ οι έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού συνεχίζονται.