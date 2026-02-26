Μαρίν Λεπέν: «Δε θα είμαι υποψήφια στις εκλογές του 2027 αν μου φορέσουν ηλεκτρονικό βραχιολάκι»

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία άφησε η Μαρίν Λεπέν, σε περίπτωση που καταδικαστεί και τεθεί σε κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να διεξαχθεί προεκλογική εκστρατεία υπό τέτοιες συνθήκες.

Η ακροδεξιά πολιτικός και επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Εθνικού Συναγερμού (RN) αναμένει την απόφαση του Εφετείου του Παρισιού, η οποία θα εκδοθεί στις 7 Ιουλίου και αναμένεται να καθορίσει το πολιτικό της μέλλον. Η υπόθεση αφορά τη δίκη για τους συνεργάτες του πρώην Εθνικού Μετώπου, με την εισαγγελία να έχει προτείνει στις αρχές Φεβρουαρίου ποινή πέντε ετών στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων, τέσσερα χρόνια φυλάκισης, εκ των οποίων τα τρία με αναστολή, καθώς και πρόστιμο 100.000 ευρώ.

Μιλώντας στο BFMTV την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, η Μαρίν Λεπέν εμφανίστηκε αισιόδοξη, δηλώνοντας ότι «αν το εφετείο εφαρμόσει τον νόμο, θα αθωωθούμε». Ωστόσο αναφέρθηκε και στα πιθανά σενάρια που θα μπορούσαν είτε να της επιτρέψουν είτε να της στερήσουν τη δυνατότητα να είναι υποψήφια στις εκλογές του 2027.

Όπως ανέφερε, ελπίζει τουλάχιστον σε μια ποινή που θα της «επιτρέψει να είναι υποψήφια», αλλά και που θα της «επιτρέψει να κάνει προεκλογική εκστρατεία».

«Δεν μπορεί να γίνει εκστρατεία υπό αυτές τις συνθήκες»

Πέρα από το ενδεχόμενο στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων, η Μαρίν Λεπέν τόνισε ότι ακόμη και μια ποινή φυλάκισης που θα εκτιόταν με ηλεκτρονικό «βραχιολάκι» θα την εμπόδιζε ουσιαστικά να διεκδικήσει την προεδρία.

«Δεν μπορεί να γίνει προεκλογική εκστρατεία υπό αυτές τις συνθήκες. Μπορείτε να κάνετε εκστρατεία χωρίς να πηγαίνετε το βράδυ να συναντάτε τους ψηφοφόρους σας στις συγκεντρώσεις; Αυτό θα ήταν ένας ακόμη τρόπος να μου στερήσουν τη δυνατότητα να είμαι υποψήφια», δήλωσε.

Όπως πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να είμαι υποψήφια αν μου στερούν τη δυνατότητα να είμαι υποψήφια ή αν μου στερούν τη δυνατότητα να κάνω προεκλογική εκστρατεία».

Πιθανός αντικαταστάτης ο Μπαρντελά

Η Μαρίν Λεπέν αναφέρθηκε επίσης στο ενδεχόμενο να μην μπορέσει να είναι υποψήφια, επισημαίνοντας ότι ο Ζορντάν Μπαρντελά είναι έτοιμος να αναλάβει τον ρόλο του υποψηφίου του κόμματος στις προεδρικές εκλογές.

Όπως διευκρίνισε, ο Μπαρντελά δεν θα βρίσκεται «υπό την καθοδήγησή της», ενώ ο ίδιος θα αποφασίσει τον ρόλο που θα έχει εκείνη στο επιτελείο του. «Εκείνος θα καθορίσει σε ποιο βαθμό θα χρειαστεί την παρουσία μου, τις συμβουλές μου και την εμπειρία που διαθέτω», κατέληξε.