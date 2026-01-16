Πανικός σε εμπορικό κέντρο στο Χονγκ Κονγκ - Αστυνομικοί πυροβολούν άνδρα πριν μαχαιρώσει όμηρο
Το σκληρό βίντεο δείχνει τους αστυνομικούς να πυροβολούν τον άνδρα πριν επιτεθεί σε γυναίκα - Πέθανε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο.
Στο Χονγκ Κονγκ, αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν άνδρα το απόγευμα της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου, λίγο πριν επιτεθεί με μαχαίρι σε μία γυναίκα σε εμπορικό κέντρο στο Tuen Mun Town Plaza.
Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, ο δράστης κρατούσε ένα μαχαίρι και πήρε όμηρο τη γυναίκα, κρατώντας την από την τσάντα της. Οι αστυνομικοί επενέβησαν έγκαιρα και τη γλίτωσαν λίγο πριν δεχθεί επίθεση, πυροβολώντας τον άνδρα πέντε φορές.
Ο δράστης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του. Στα βίντεο φαίνονται επίσης πολίτες να τρέχουν έντρομοι μακριά από το σημείο για να σωθούν.