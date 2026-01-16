Πανικός σε εμπορικό κέντρο στο Χονγκ Κονγκ - Αστυνομικοί πυροβολούν άνδρα πριν μαχαιρώσει όμηρο

Στο Χονγκ Κονγκ, αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν άνδρα το απόγευμα της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου, λίγο πριν επιτεθεί με μαχαίρι σε μία γυναίκα σε εμπορικό κέντρο στο Tuen Mun Town Plaza.

Hong Kong police have shot and killed a knife wielding man who was holding a girl hostage.

It is said that they are female police officers. pic.twitter.com/caqF9fNSiI — Sharing Travel (@TripInChina) January 16, 2026

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, ο δράστης κρατούσε ένα μαχαίρι και πήρε όμηρο τη γυναίκα, κρατώντας την από την τσάντα της. Οι αστυνομικοί επενέβησαν έγκαιρα και τη γλίτωσαν λίγο πριν δεχθεί επίθεση, πυροβολώντας τον άνδρα πέντε φορές.

Ο δράστης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του. Στα βίντεο φαίνονται επίσης πολίτες να τρέχουν έντρομοι μακριά από το σημείο για να σωθούν.