Καλά πήγε αυτό: Πράκτορας της ICE «έφαγε» τούμπα ενώ καταδίωκε πολίτες και έγινε viral

Ένα viral βίντεο από τη Μινεσότα των ΗΠΑ που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει έναν πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE) να προσπαθεί να καταδιώξει διαδηλωτές σε παγωμένο πεζοδρόμιο, αλλά τελικά να μην... πηγαίνει τόσο καλά.

Ο πράκτορας, όπως τρέχει, γλιστράει στο παγωμένο πεζοδρόμιο και πέφτει με δύναμη σωριάζεται. Όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε τα γέλια όσον βρίσκονταν εκεί, ενώ κάποιοι τον γιούχαραν.

Ο άνδρας εν τέλει σηκώνεται και γυρίζει πίσω.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το βιντεάκι έγινε viral σε πλατφόρμες όπως Reddit και X, με χρήστες να σχολιάζουν την πτώση, τα «memes» να πολλαπλασιάζονται, και τίτλους όπως «even ice hates ICE» να κυκλοφορούν σε όλο το διαδίκτυο, αναφέρει το economictimes.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11 Ιανουαρίου στην Μινεσότα, σε μια περίοδο που στην περιοχή βρίσκονται σε εξέλιξη διαμαρτυρίες για τον θανάσιμο πυροβολισμό της 37χρονης Renee Good από πράκτορα της ICE στις 7 Ιανουαρίου, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και κινητοποιήσεις.