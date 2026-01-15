Σε «σπαμάρουν» στο μειλ: Ευθύνονται οι Monty Python

Ο όρος «spam» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1937 από την εταιρεία Hormel Foods Corporation για ένα κονσερβοποιημένο κρέας. Το όνομα προέρχεται από τον συνδυασμό των λέξεων «spiced» και «ham» (καρυκευμένο ζαμπόν). Στην Ελλάδα συνήθως το ακούμε με την ονομασία «swan» και είναι η κλασσική κονσέρβα επεξεργασμένου κρέατος που έγινε γνωστή επειδή την σερβίρουν στον στρατό.

Η χρήση της λέξης για να περιγράψει ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα έχει εντελώς διαφορετική προέλευση. Προέρχεται από ένα σκετσάκι της κωμικής ομάδας Monty Python το 1970, στο οποίο μια ομάδα Βίκινγκς τραγουδούσε επανειλημμένα τη λέξη «spam», καλύπτοντας όλο τον διάλογο. Το σκίτσο σατίριζε την υπερβολική παρουσία του προϊόντος Spam, και η επαναληπτικότητα της λέξης έγινε μεταφορά για την πληθώρα ανεπιθύμητου περιεχομένου, όπως τονίζει ο «γλωσσολόγος επιχειρήσεων» Brett Rutledge.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, καθώς η χρήση του Διαδικτύου αυξανόταν, τα ανεπιθύμητα μαζικά μηνύματα πλημμύρισαν τα newsgroups και τα email inboxes. Οι χρήστες τα συνέκριναν με το επαναλαμβανόμενο σκίτσο των Monty Python, και ο όρος «spam» καθιερώθηκε για κάθε μορφή ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Σήμερα, το spam αναφέρεται όχι μόνο σε ανεπιθύμητα email, αλλά και σε διαφημίσεις, αυτοματοποιημένα σχόλια σε ιστολόγια και άλλες μορφές ψηφιακής ενόχλησης.