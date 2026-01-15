Από τα 350 στα 650 ευρώ για ένα σπίτι-ερείπιο: Το Viral βίντεο που ξεμπρόστιασε τα ενοίκια

Ένα βίντεο στο TikTok ήταν αρκετό για να συμπυκνώσει σε λίγα δευτερόλεπτα την αγανάκτηση χιλιάδων ενοικιαστών. Από 350 ευρώ, το ενοίκιο εκτοξεύεται στα 650, χωρίς ανακαίνιση, χωρίς αναβάθμιση, χωρίς λογική.

Η νεαρή κοπέλα περιγράφει τη ζωή της σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου χωρίς ασανσέρ, με παλιές μπαλκονόπορτες, σάπιο λέβητα, υγρασία, παλιά εξώπορτα και – κερασάκι στην τούρτα – χωρίς κεραία τηλεόρασης. Κι όμως, η ιδιοκτήτρια ζητά αύξηση +300 ευρώ, με επιχείρημα ότι «τόση είναι η αξία του» και ότι «είναι κοντά σε στάση μετρό».

Η εύλογη απορία της κοπέλας γίνεται και το σύνθημα του βίντεο: «Τι ακριβώς από όσα σας είπα αξίζει 650 ευρώ;»

Βελτιώσεις με δικά της χρήματα – αύξηση χωρίς όρια

Η ιστορία δεν σταματά στις ελλείψεις. Η ενοικιάστρια αποκαλύπτει ότι έβαψε το σπίτι και έβαλε κλιματιστικό με δικά της χρήματα, κατόπιν «οκ» της ιδιοκτήτριας. Δύο χρόνια μετά, το ενοίκιο διπλασιάζεται. Όχι γιατί το σπίτι άλλαξε. Αλλά γιατί η αγορά… τρελάθηκε.

«Είναι σαν να με διώχνει», λέει. «Πώς θα πληρώσει ένα άτομο 650 ευρώ; Πάτε καθόλου καλά; Με 650 βρίσκεις επιπλωμένο. Και εγώ έχω σπίτι σε άλλη πόλη, 300 ευρώ εδώ και 6 χρόνια, χωρίς καμία αύξηση στην ίδια οικογένεια». Λόγια που πονάνε γιατί είναι αληθινά.

Καταιγισμός σχολίων: «Να μείνει ανοίκιαστο για μια ζωή»

Το TikTok πήρε φωτιά. Χιλιάδες σχόλια, δεκάδες παρόμοιες ιστορίες από Θεσσαλονίκη, Αθήνα και μεγάλες πόλεις. Η οργή ξεχειλίζει:

«Βασικός μισθός: 850 – Ενοίκιο: 650. Τι τρώμε; Τον τοίχο;»

«Να μείνει ανοίκιαστο για μια ζωή».

«Μας διώχνουν από τις πόλεις μας».

Η κοινωνική εξίσωση δεν βγαίνει. Και όλοι το ξέρουν.

Όταν μιλούν και οι ιδιοκτήτες

Εντύπωση προκαλεί ότι στα σχόλια παρεμβαίνουν και ιδιοκτήτες ακινήτων , που παίρνουν αποστάσεις από τη λογική της ανεξέλεγκτης αύξησης. «Έχω σπίτι 120 τ.μ. στη Νεάπολη, κεντρικό δρόμο, 200 ευρώ. 15 χρόνια η ίδια οικογένεια, δεν σκέφτηκα ποτέ αύξηση». Όχι όλοι ίδιοι. Αλλά το πρόβλημα παραμένει.

Το στεγαστικό σε ένα βίντεο

Το viral βίντεο δεν είναι «ακόμη ένα TikTok». Είναι καθρέφτης μιας αγοράς εκτός ελέγχου, όπου οι τιμές ανεβαίνουν με άλλοθι τη ζήτηση και οι μισθοί μένουν κολλημένοι. Χωρίς θεσμικά φρένα, χωρίς ουσιαστική πολιτική στέγης, χωρίς δικλείδες προστασίας. Και κάπου εδώ, το ερώτημα της κοπέλας γίνεται ερώτημα μιας ολόκληρης γενιάς. Τι ακριβώς πληρώνουμε και μέχρι πότε;