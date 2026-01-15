Θεσσαλονίκη: Πιάστηκαν να οδηγούν κλεμμένο ΙΧ – Είχαν κάνει διαρρήξεις και κλοπές

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, δύο νεαροί ημεδαποί (Ρομά), οι οποίοι εντοπίσθηκαν χθες (14-01-2026) τα ξημερώματα (περίπου στις 02:45) στην περιοχή του Δενδροποτάμου, να επιβαίνουν μαζί με έτερα άτομα, σε όχημα για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή τις προηγούμενες ημέρες.

