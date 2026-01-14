Θεσσαλονίκη: Ληστεία με πυροβολισμό σε ενεχυροδανειστήριο - Άρπαξαν μεγάλο χρηματικό ποσό

Ληστεία σε ενεχυροδανειστήριο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, λίγο πριν τις 15:00, τέσσερα άτομα μπήκαν σε κατάστημα που βρίσκεται στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας φωνάζοντας «ληστεία». Ένας από αυτούς πυροβόλησε για εκφοβισμό.

Κατάφεραν να πάρουν μία τσάντα με μεγάλο χρηματικό ποσό. Οι τέσσερις δράστες τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται από την Αστυνομία. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι ληστές, ήταν νοικιασμένο από την περιοχή της Κοζάνης.