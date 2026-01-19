Προφυλακιστέοι δύο από τη συμμορία ένοπλων ληστειών στην Αττική - Ελεύθερο το μοντέλο και 2 ακόμη

Στη φυλακή οδηγούνται δύο άτομα 46 και 32 ετών, κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που διέπραττε ένοπλες ληστείες σε μίνι μάρκετ και πρατήρια καυσίμων. Ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν στην προφυλάκιση τους.

Αντίθετα, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν άλλοι τρεις κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και η 33χρονη που ασχολείται με το μόντελινγκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην απολογία της υποστήριξε ότι δεν συμμετείχε ποτέ ενεργά σε ληστεία, αλλά ότι απλώς οδηγούσε το όχημα, χωρίς να έχει ουσιαστικό ρόλο στον σχεδιασμό ή την εκτέλεση των πράξεων. Όπως ανέφερε, ορισμένες φορές οι συνεπιβάτες της ζητούσαν να μεταβούν σε συγκεκριμένα σημεία, επικαλούμενοι ότι είχαν «δουλειά». Όταν έφταναν, όπως ισχυρίστηκε, διαπίστωνε ότι επρόκειτο για πρατήρια καυσίμων και τότε αντιλαμβανόταν ότι επρόκειτο να διαπραχθεί ληστεία. Τόνισε ότι δεν κατέβηκε ποτέ από το αυτοκίνητο και δεν είχε καμία επαφή με τα καταστήματα-στόχους.

Η 33χρονη υποστήριξε ακόμη ότι δεν συμφωνούσε με τις ενέργειες των συγκατηγορουμένων της, ωστόσο φοβόταν να αντιδράσει ή να αποχωρήσει.

Ο 32χρονος κατηγορούμενος, αλβανικής καταγωγής, αρνήθηκε πλήρως τη συμμετοχή του σε ληστείες. Ισχυρίστηκε ότι είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών για περισσότερα από δέκα χρόνια και ότι η σχέση του με το πρώην μοντέλο ήταν αποκλειστικά φιλική. Όπως ανέφερε στην απολογία του, οι συναντήσεις του με τους υπόλοιπους κατηγορουμένους αφορούσαν αποκλειστικά τη χρήση ναρκωτικών και όχι την τέλεση αξιόποινων πράξεων.

Διαφορετική στάση κράτησε ο 46χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος στο παρελθόν είχε εμπλακεί στην υπόθεση της δολοφονίας των αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ στο Ρέντη. Ο ίδιος αποδέχθηκε μέρος των κατηγοριών, αναγνωρίζοντας τη συμμετοχή του σε πέντε από τις δώδεκα ληστείες που αποδίδονται στην ομάδα. Ισχυρίστηκε ότι είναι χρόνια εξαρτημένος από ναρκωτικές ουσίες και ότι προχωρούσε σε ληστείες προκειμένου να εξασφαλίζει χρήματα για τη δόση του.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, στην εγκληματική ομάδα αποδίδονται συνολικά 12 περιπτώσεις ένοπλων ληστειών, με τη συνολική λεία να ξεπερνά τις 8.960 ευρώ.