Σέρρες: Προφυλακιστέος ο 56χρονος για τον βιασμό της 78χρονης κατάκοιτης θείας του

Προφυλακιστέος κρίθηκε σήμερα, Τρίτη (3/2), ο 56χρονος που συνελήφθη μετά από καταγγελία ότι βίασε την 78χρονη, κατάκοιτη θεία του, σε χωριό του νομού Σερρών.

Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας Σερρών, ωστόσο οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, αποφασίστηκε η προφυλάκισή του και οδηγήθηκε στις φυλακές.

Η υπόθεση ήρθε στο φως το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης, όταν η κόρη της ηλικιωμένης κατήγγειλε στην Άμεση Δράση ότι η μητέρα της έπεσε θύμα βιασμού από τον ανιψιό της.

Η 78χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σερρών για ιατρικές εξετάσεις, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι ανάλογα περιστατικά είχαν συμβεί και στο παρελθόν, χωρίς όμως να τα έχει αποκαλύψει στα παιδιά της.

Για τον λόγο αυτό, σε βάρος του 56χρονου ασκήθηκε δίωξη για βιασμό κατ’ εξακολούθηση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ