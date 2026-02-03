Τραγωδία στη Λάρισα – Νεκρή γυναίκα από φωτιά σε σπίτι

Τραγικό θάνατο βρήκε μία γυναίκα περίπου 70 ετών στη Λάρισα, όταν ξέσπασε φωτιά στο σπίτι όπου διέμενε. Το περιστατικό σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης στη συνοικία της Νέας Σμύρνης, σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr.

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα υδροφόρα οχήματα της Πυροσβεστικής με οκτώ πυροσβέστες, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παρά την άμεση επέμβαση, δεν κατάφεραν να σώσουν τη γυναίκα, η οποία φέρεται να καταπλακώθηκε από τμήμα της οροφής που κατέρρευσε λόγω της φωτιάς.

Η ένταση της πυρκαγιάς ήταν τόσο μεγάλη, που οι μαύροι καπνοί γινόντουσαν ορατοί από αρκετά χιλιόμετρα μακριά.